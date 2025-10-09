Karwa Chauth 2025: डायबिटीज के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानें कितना सेफ है
Home > हेल्थ > Karwa Chauth 2025: डायबिटीज के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानें कितना सेफ है

Karwa Chauth 2025: डायबिटीज के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानें कितना सेफ है

Diabeteic Karwa Chauth Fasting: डायबिटीज से जूझ रही महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत रखना कितना सुरक्षित है? ये सवाल इस वक्त तमाम महिलाओं के मन में चल रहा होगा. तो चलिए जानते हैं इसका जवाब.

By: Shraddha Pandey | Published: October 9, 2025 1:29:54 PM IST

Diabetic Karwa Chauth
Diabetic Karwa Chauth

Fasting with Diabetes Karwa Chauth: करवा चौथ का व्रत हर साल सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है. सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक पानी की एक बूंद तक न पीना और पूरा दिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए बिताना, इस व्रत को और भी पावन बना देता है. लेकिन, जिन महिलाओं को डायबिटीज है, उनके लिए यह व्रत चुनौती से कम नहीं. लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहना ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी या यहां तक कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं.

तो क्या डायबिटिक महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? इसका जवाब है हां, लेकिन कुछ खास सावधानियों के साथ.

व्रत से पहले (सर्गी टाइम) क्या करें?

• डॉक्टर से सलाह जरूर लें- बिना सलाह के दवाइयों या इंसुलिन की डोज़ बदलना खतरनाक हो सकता है.

• लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं- जैसे ओट्स, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन रोटी या क्विनोआ.

• प्रोटीन और फाइबर शामिल करें- दही, पनीर, दूध, सूखे मेवे और दालें तृप्ति और ऊर्जा बनाए रखते हैं.

• भरपूर पानी पिएं- ताकि दिनभर डिहाइड्रेशन न हो.

• कॉफी-चाय और तैलीय चीज़ों से बचें- ये प्यास और थकान बढ़ाते हैं.

व्रत के दौरान क्या ध्यान रखें?

• ब्लड शुगर मॉनिटर करें- कम से कम दो बार शुगर लेवल ज़रूर चेक करें.

• लक्षणों को नज़रअंदाज न करें- कमजोरी, चक्कर, पसीना या ज्यादा प्यास लगने पर तुरंत व्रत तोड़ें.

• जरूरत पड़ने पर फास्ट तोड़ें- अगर शुगर 70 mg/dL से नीचे या 300 mg/dL से ऊपर जाती है, तो सेहत को प्राथमिकता दें.

• आराम करें- भारी काम या व्यायाम से बचें, क्योंकि इससे शुगर लेवल गिर सकता है.

व्रत तोड़ते समय (चंद्र दर्शन के बाद)

• धीरे-धीरे शुरुआत करें- सबसे पहले नारियल पानी या बिना शक्कर वाला जूस लें.

• भारी और तैलीय भोजन से बचें- मिठाइयां और तली चीज़ें शुगर लेवल तुरंत बढ़ा सकती हैं.

• हल्का और संतुलित भोजन करें- जैसे खिचड़ी, दाल-चपाती और सब्जियां.

• छोटी-छोटी मात्रा में खाएं- ताकि पाचन सही रहे और ब्लड शुगर अचानक न बढ़े.

Tags: diabetic women fasting Karwa Chauthkarwa chauth 2025Karwa Chauth diabetes tipsKarwa Chauth fasting tipsKarwa Chauth vrat safety
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
Karwa Chauth 2025: डायबिटीज के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानें कितना सेफ है

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Karwa Chauth 2025: डायबिटीज के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानें कितना सेफ है

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Karwa Chauth 2025: डायबिटीज के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानें कितना सेफ है
Karwa Chauth 2025: डायबिटीज के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानें कितना सेफ है
Karwa Chauth 2025: डायबिटीज के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानें कितना सेफ है
Karwa Chauth 2025: डायबिटीज के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानें कितना सेफ है