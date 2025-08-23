कड़वा मगर सेहत के लिए वरदान है करेला, फायदे जानकर आज से ही खाने लगेंगे

Bitter Gourd Cured Diseases: आपके घर में पापा मम्मी अक्सर आपको करेला खाने के लिए कहते होंगे। लेकिन, हर बार आपका जवाब ना ही होता होगा। लेकिन, ये खबर पढ़ने के बाद शायद आपकी ना हां में बदल जाए। जी हां, करेला जो हमें खाने में कड़वा लगता है वो सेहत के लिए रामबाण है। चाहे बात हमारे शरीर की हो स्किन की हो या फिर खूबसूरत बालों की, करेला हर चीज में अव्वल है।

आयुर्वेद में करेले को सेहत के लिए वरदान बताया गया है। कहा जाता है कि ये मरीजों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि करेला स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। विशेषज्ञों के अनुसार, करेला न केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है।

वहीं, डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि करेला में भरपूर मात्रा में विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और त्वचा व आंखों के लिए लाभकारी हैं। डायबिटीज मरीजों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि यह शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है।

कब्ज और गैस की समस्या करे दूर

पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए भी करेला फायदेमंद है। यह कब्ज और गैस की समस्या को दूर करता है और लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसके अलावा, करेला हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह खून की सफाई करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।

डाइट में आज ही करें शामिल

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने वाले लोगों ने भी करेला को अपने आहार में शामिल करना शुरू कर दिया है। सब्जी, जूस या हल्के तले हुए स्नैक्स के रूप में इसका सेवन करना आसान है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरू में इसका स्वाद कड़वा लग सकता है, लेकिन फायदे इसे खाने लायक बनाते हैं।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।