Japanese Interval Walking: क्या है जापानी इंटरवल वॉकिंग? जिसके बारे में जानकर भूल जाएंगे सारे व्यायाम

Japanese Interval Walking: जापानी इंटरवल वॉकिंग की आगे-पीछे की गति हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, वसा जलाने और फिटनेस को बढ़ावा देने में मदद करती है। उम्र बढ़ने और चोट लगने से आपकी गति धीमी हो सकती है। 10 किमी से 7 किमी तक, अगर आप हर दिन कदम गिनते-गिनते थक गए हैं और व्यस्त कार्यक्रम में व्यायाम को फिट करना कठिन लगता है, तो आपको इन दिनों इंटरनेट पर चल रहे नवीनतम फैशन को आजमाने की ज़रूरत है। इसे जापानी इंटरवल वॉकिंग कहा जाता है।

क्या है जापानी इंटरवल वॉकिंग?

कई रिपोर्टों के अनुसार, जापानी इंटरवल वॉकिंग एक वायरल व्यायाम है, जिसमें तीन मिनट तेज चलने और तीन मिनट धीमी गति से चलने के बीच स्विच करना शामिल है, आदर्श रूप से लगभग आधे घंटे के लिए। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, रोज दौड़ना आपको डराने वाला लग सकता है। जिम में घंटों समय बिताना भी। हालाँकि, जापानी इंटरवल वॉकिंग वही हो सकती है जिसकी आपको जरूरत है। यह आपके जोड़ों के लिए अच्छा है, और अगर आप अधेड़ उम्र के हैं, बुज़ुर्ग हैं, या किसी चोट से उबर रहे हैं, तो यह आपके लिए एकदम सही है। इसके अलावा, धीमी गति से चलने से आपको अपनी साँसें लेने का मौका मिलता है, इसलिए आप पूरी तरह से थका हुआ महसूस नहीं करेंगे।

कैसा होता है ये वॉकिंग?

चलने से शुरुआत करें, हाथों को झुलाएं, सांसों को तेज करें, और माथे पर थोड़ा पसीना लाएं, जैसे आप किसी मीटिंग में भाग रहे हों। इसे तेज चरण कहते हैं। फिर धीरे-धीरे टहलते हुए, अपने आस-पास के वातावरण को देखते और महसूस करते हुए धीरे-धीरे चलें। यह धीमा चरण है। इसे 30 मिनट तक दोहराएं। इसके लिए आधे घंटे से ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। आप इसे सुबह, दोपहर या शाम को, अपनी दिनचर्या के अनुसार, किसी भी समय कर सकते हैं।

जापानी इंटरवल वॉकिंग (JIW) बेहद लचीला है और आपके व्यस्त कार्यक्रम में भी फिट हो सकता है, चाहे आपका दिन कितना भी अस्त-व्यस्त क्यों न हो। जापानी इंटरवल वॉकिंग (JIW) के लिए किसी खास व्यवस्था की जरूरत नहीं है। आपको बस चलने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, चाहे वह लंबा गलियारा हो, छत हो, पार्क हो या फिर ट्रेडमिल ही क्यों न हो।

यह क्यों काम करता है?

कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. क्रिस्टियन कार्स्टोफ्ट, जिन्होंने JIW का अध्ययन किया है, बताते हैं कि तेज गति आपके हृदय और फेफड़ों को सक्रिय करती है, जबकि धीमी गति आपको आराम देती है। यह आगे-पीछे चलने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है, वसा कम होती है और फिटनेस बढ़ती है। साथ ही, चलने में कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपके घुटने और कूल्हे आपको आराम देते हैं।

आप कैसे शुरुआत करें?

वार्म-अप टहलने से शुरुआत करें, फिर गति बढ़ाकर तेज चलें जहां बात करना मुश्किल हो जाए। तीन मिनट बाद धीमी गति से एक आरामदायक गति पर आ जाएं, जहां, आप आसानी से बातचीत कर सकें। इस चक्र को 30 मिनट तक दोहराएं। यह आसान लेकिन प्रभावी है।