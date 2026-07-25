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गर्मी में पानी में मिला दें यह काली मीठी चीज! डिहाइड्रेशन से लेकर थकान तक होगी दूर, नेचुरली एनर्जी होगी बूस्ट

Jaggery Water Benefit: गर्मियों में लोग दिनभर 2-3 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी कमजोरी, चक्कर, थकान और शरीर में पानी की कमी महसूस करते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन हो सकता है. ऐसे में विशेषज्ञ गर्मियों में सादा पानी पीने के साथ-साथ कुछ नेचुरल पेय लेने की सलाह देते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: July 25, 2026 4:08:21 PM IST

गर्मी में इस चीज का पानी पीने के अद्भुत फायदे. (Canva)
गर्मी में इस चीज का पानी पीने के अद्भुत फायदे. (Canva)


Jaggery Water Benefit: गर्मियों के मौसम में सेहतमंद रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है. गर्मियों में केवल ज्यादा पानी पी लेना ही शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए काफी नहीं होता है. कई लोग दिनभर 2-3 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी कमजोरी, चक्कर, थकान और शरीर में पानी की कमी महसूस करते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन हो सकता है. बता दें कि, जब शरीर में सोडियम, पोटैशियम और अन्य जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो पानी शरीर में टिक नहीं पाता और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में विशेषज्ञ गर्मियों में सादा पानी पीने के साथ-साथ कुछ नेचुरल पेय लेने की सलाह देते हैं. इन्हीं में से एक है गुड़ का पानी, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है.

पानी में मिला दें यह काली चीज

टीओआई की खबर के मुताबिक गर्मी के दिनों में पानी में गुड़ मिलाकर पीने से शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होगी. गर्मी में गुड़ बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. गुड़ पर्याप्त आयरन और आवश्यक खनिजों से भरपूर होता है जो शरीर से पसीने के ज़रिए नमक की कमी होने पर इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. गुड़ का एक छोटा टुकड़ा पानी में मिलाने से यह पेय थोड़ा मीठा और पोषण से भरपूर बन जाता है. गुड़ वाला पानी अक्सर नींबू के साथ मिलाकर पिया जाता है. 

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क्यों फायदेमंद है गुड़ का पानी?

गुड़ में आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं. गर्मियों में पसीने के जरिए शरीर से नमक और मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं. ऐसे में गुड़ का पानी इनकी भरपाई करने में मदद कर सकता है. अगर एक गिलास पानी में थोड़ा-सा गुड़ घोलकर उसमें नींबू का रस और कुछ पुदीने की पत्तियां मिला दी जाएं, तो यह एक स्वादिष्ट और ताजगी देने वाला समर ड्रिंक बन जाता है.

डिहाइड्रेशन से बचाने में मिल सकती है मदद

गर्मी के मौसम में शरीर से लगातार पसीना निकलने के कारण पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होने लगते हैं. गुड़ में मौजूद पोटैशियम और अन्य खनिज शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं. इससे शरीर में पानी की कमी होने का खतरा कम हो सकता है और थकान भी कम महसूस होती है. हालांकि, यदि किसी व्यक्ति को गंभीर डिहाइड्रेशन है, तो केवल गुड़ का पानी पर्याप्त उपचार नहीं है. ऐसी स्थिति में ओआरएस और चिकित्सकीय सलाह आवश्यक हो सकती है.

शरीर को देता है ऊर्जा

गुड़ प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है. इसका सेवन शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद कर सकता है. यही कारण है कि कई लोग गर्मियों में बाहर निकलने से पहले गुड़ का पानी पीना पसंद करते हैं. इससे लंबे समय तक काम करने के दौरान थकान कम महसूस हो सकती है.

पाचन के लिए भी हो सकता है लाभदायक

आयुर्वेद में गुड़ को पाचन के लिए लाभकारी माना गया है. भोजन के बाद थोड़ी मात्रा में गुड़ खाने की परंपरा भी इसी कारण प्रचलित रही है. गर्मियों में पर्याप्त पानी और गुड़ का सीमित सेवन कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी सहायक हो सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

गुड़ का पानी हर किसी के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं होता है. डायबिटीज या ब्लड शुगर की समस्या से जूझ रहे लोगों को इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि गुड़ भी नेचुरल शुगर का स्रोत है. इसके अलावा, गुड़ का पानी ओआरएस का विकल्प नहीं है. अगर शरीर में पानी की गंभीर कमी, लगातार उल्टी-दस्त, चक्कर या बेहोशी जैसे लक्षण हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

Tags: Health News Hindihealth tips
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