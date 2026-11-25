Jaggery vs Honey: अगर आप हेल्दी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये साफ है कि हर कोई आपको चीनी कम लेने की सलाह देगा. लेकिन जब चीनी खाने की क्रेविंग अपने पीक पर होती है, तो आप बुरी तरह फेल हो सकते हैं और सारी मीठी चीज़ें खा सकते हैं. और फिर, इससे निपटने के लिए, लोग आपको रिफाइंड चीनी छोड़कर गुड़ या शहद खाने की सलाह देंगे. क्या आपने कभी सोचा है कि हर दूसरा न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटीशियन यही बात क्यों कहता है? और शहद और गुड़ सेहत के लिए कितने अच्छे हैं? आइए जानते हैं.

कार्बोनेटेड चीनी से क्यों बचना चाहिए?

जानकारी के मुताबिक, कार्बोनेटेड चीनी, जिसे प्रोसेस्ड या रिफाइंड चीनी भी कहा जाता है, खाली कैलोरी का सोर्स है. और जब इसे ज़्यादा खाया जाता है, तो इससे सिर्फ वजन बढ़ता है, और डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, इसे हर कीमत पर नहीं खाना चाहिए.

जानें इसका बेहतरीन सॉल्यूशन

एक्सपर्ट्स के अनुसार, शहद या गुड़ खाना सही रहेगा. कहा जाता है कि शहद में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं और अगर इसे आयरन से भरपूर गुड़ के साथ कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, तो यह रिफाइंड चीनी का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. दोनों में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे मिनरल भरपूर होते हैं. लेकिन हमेशा इस बात पर बहस होती है कि दोनों में से कौन सा हेल्दी है. आइए इस पर एक नज़र डालते हैं.

गुड़ कितना अच्छा है?

यह एक अनप्रोसेस्ड नैचुरल स्वीटनर है और इसमें चीनी की तुलना में कम सुक्रोज और ज़्यादा विटामिन और मिनरल होते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, गुड़ में पाया जाने वाला आयरन एनीमिया से लड़ने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, सांस की समस्याओं को रोकने और खून को साफ करने में भी मदद करता है. यह पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, डिटॉक्सिफाई करने और पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि यह शरीर में ऐंठन को कम करने और कब्ज को कम करने में मदद करता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए अच्छा है, क्योंकि यह ऐंठन को कम करने में मदद करता है.

शहद कितना अच्छा है?

शहद मुख्य रूप से चीनी है, जिसमें अमीनो एसिड, आयरन, जिंक और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं. यह अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है, जो जलने और घावों को ठीक करने और गले की खराश से राहत दिलाने में भी मदद करते हैं. नींबू के रस के साथ गुनगुने पानी में लेने पर, यह वज़न घटाने में मदद करता है और स्किन और बालों को भी हेल्दी रखता है.

जानें दोनों में से क्या ज्यादा बेहतर

कहा जाता है कि दोनों में कैलोरी की मात्रा बराबर होती है, लेकिन जो बात दोनों को रिफाइंड चीनी से बेहतर बनाती है, वह है उनका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उनमें भरपूर न्यूट्रिशनल लेवल. एक्सपर्ट्स के अनुसार, गुड़ रिफाइंड चीनी का एक अनरिफाइंड वर्शन है, क्योंकि रेगुलर चीनी और गुड़ दोनों गन्ने से निकाले जाते हैं. साथ ही, इसमें काफी मात्रा में अच्छा फाइबर होता है, जो सिस्टम को डिटॉक्स करने में मदद करता है और कच्चा या गर्म पानी के साथ लेने पर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है. गुड़ में मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन जैसे मिनरल्स भी भरपूर होते हैं, और दूसरी ओर, शहद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन B और C, और पोटैशियम से भरपूर होता है. और यह वज़न घटाने में भी मददगार है.

Samajwadi Party Candidates List: कांग्रेस मांगती रही 2 सीटें, अखिलेश ने 5 पर खोल दिए पत्ते! सपा ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट