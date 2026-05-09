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गुड़ खाएं मगर संभलकर… वरना बिगड़ जाएगा मेटाबॉलिज्म और कैलोरी बैलेंस! क्यों होती है यह परेशानी

Jaggery Benefits and Disadvantages: गुड़ खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस और सेलेनियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. लेकिन, इसका मतलब ये नहीं कि इसे जितना चाहे उतना खा लिया जाए. अगर ज्यादा गुड़ खाएंगे तो नुकसान भी हो सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, गुड़ सेहत के लिए कैसे फायदेमंद?

By: Lalit Kumar | Published: May 9, 2026 5:43:08 PM IST

जानिए, गुड़ खाने के नुकसान. (Canva)
जानिए, गुड़ खाने के नुकसान. (Canva)


Jaggery Benefits and Disadvantages: गुड़ खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस और सेलेनियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. यह चीनी से बेहतर मीठे का विकल्प माना जाता है. इसको खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है. इसे आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है और विज्ञान भी इसके पोषक तत्वों को मानता आया है. लेकिन, इसका मतलब ये नहीं कि इसे जितना चाहे उतना खा लिया जाए. अगर ज्यादा गुड़ खाएंगे तो नुकसान भी हो सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, गुड़ सेहत के लिए कैसे फायदेमंद? गुड़ किन लोगों को खाने से बचना चाहिए? गुड़ कब हो सकती नुकसानदेह? आइए जानते हैं इस बारे में-

सेहत के लिए फायदेमंद है गुड़

आयुर्वेद के अनुसार, गुड़ वात और कफ को संतुलित करता है और शरीर में गर्मी पैदा कर पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है. यह लिवर और हृदय के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इसके साथ ही, गुड़ खून को साफ करने और शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक है. इसकी मिठास प्राकृतिक होती है, इसलिए यह रिफाइंड शुगर की तुलना में हल्का और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प माना जाता है.

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गुड़ किन लोगों को खाने से बचना चाहिए

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कुछ लोगों को गुड़ खाने से मना किया गया है. इसमें सबसे पहला है डायबिटीज के मरीज. बता दें कि, 10 ग्राम गुड़ में 9.7 ग्राम चीनी पाई जाती है. अगर ज्यादा मात्रा में इसे खाया जाए तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. दूसरा अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो संभलकर गुड़ खाने की सलाह दी जाती है. बता दें कि, 100 ग्राम गुड़ में 385 कैलोरी पाई जाती है. तीसरा, गठिया रोग से परेशान हैं तो गुड़ से परहेज करना चाहिए. इसके अलावा, कब्ज, अलसरेटिव कोलाइटिस और नकसीर में भी गुड़ खाने से बचना चाहिए. 

गुड़ कब हो सकती नुकसानदेह

डायबिटीज में: गुड़ को हेल्दी मानकर रोजाना जरूरत से ज्यादा खाना कई बार शरीर के लिए जोखिम भी बना सकता है. सबसे पहले, गुड़ में भी शुगर होती है. 100 ग्राम गुड़ में लगभग 10 से 15 ग्राम फ्रक्टोज मौजूद होता है. इसका मतलब यह है कि डायबिटीज या ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याओं वाले लोग इसका अधिक सेवन करने से बचें. 

पेट का इंफेक्शन: गुड़ की गुणवत्ता भी बेहद मायने रखती है. अगर गुड़ गंदे वातावरण में बना हो या कच्चे रस को ठीक से साफ न किया गया हो, तो इसमें बैक्टीरिया और अशुद्धियां रह सकती हैं, जिससे पेट में इंफेक्शन या पाचन की समस्या हो सकती है. इसलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रांड का गुड़ ही खरीदें और मात्रा पर ध्यान दें.

एलर्जी-पेट से जुड़ी परेशानियां: कुछ लोगों में गुड़ एलर्जी भी पैदा कर सकता है. आयुर्वेद इसे सामान्यत: सुरक्षित मानता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन पेट दर्द, सिरदर्द, उल्टी या सर्दी-खांसी जैसी समस्या भी पैदा कर सकता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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