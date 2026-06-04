आईवीएफ लेने के दौरान महिलाओं को ब्लोटिंग क्यों होती है? हार्मोनल इंजेक्शन या कुछ और वजह, डॉक्टर से समझिए

IVF Treatment: प्रेग्नेंसी हर महिला के लिए बेहद सुखद पल होता है. इसका इंतजार एक मां ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को होता है. लेकिन, कुछ कारणों के चलते कुछ महिलाएं नेचुरली कंसीव कर पाने में विफल हो जाती हैं. ऐसे कपल IVF (In Vitro Fertilization) ट्रीटमेंट की मदद लेते हैं. हालांकि, यह ऑप्शन खर्चीला जरूर होता है, लेकिन कंसीव करने की संभावना कई गुना बढ़ा देता है. इस प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसमें महिलाओं को ब्लोटिंग(पेट फूलना) होना सबसे कॉमन है. अब सवाल है कि आखिर, IVF के दौरान महिलाओं में ब्लोटिंग क्यों होती है? अगर समस्या अधिक बढ़ जाए तो क्या होगा? कैसे करें बचाव? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

IVF ट्रीटमेंट के दौरान ब्लोटिंग होने के कारण

हार्मोनल दवाएं: डॉक्टर की मानें तो, IVF के दौरान महिलाओं में ब्लोटिंग (पेट फूलना) एक आम समस्या है. यह मुख्य रूप से हार्मोनल बदलाव और उपचार प्रक्रिया के कारण होती है. बता दें कि, IVF में अंडाशयों (ovaries) को सक्रिय करने के लिए हार्मोनल दवाएं दी जाती हैं, जिससे शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर तेजी से बढ़ जाता है. इसके कारण शरीर में पानी रुकने (water retention) की स्थिति बनती है, जिससे पेट भारी और फूला हुआ महसूस होता है.

हार्मोनल इंजेक्शन: IVF ट्रीटमेंट में सबसे अहम चरण होता है, हार्मोनल इंजेक्शन देना. असल में IVF के शुरुआती चरण में अंडाशय में कई सारे अंडे बनाने के लिए इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं. ऐसे में शरीर में अचानक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर तेजी से बढ़ जाता है. यही हार्मोनल बदलाव शरीर में फ्लूइड रिटेंशन (पानी जमा होना) को बढ़ावा देता है, जिससे ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है.

अंडाशय के आकार में परिवर्तन: IVF की प्रक्रिया में अंडाशय सामान्य से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक साथ कई अंडे विकसित किए जाते हैं. यह सूजन भी पेट में असहजता और ब्लोटिंग का कारण बनती है. कुछ मामलों में हल्का दर्द, गैस और दबाव महसूस होना भी सामान्य है.

समस्या बढ़ जाए तो क्या होगा?

IVF ट्रीटमेंट के दौरान कई तरह के हार्मोनल इंजेक्शन लगते हैं, ऐसे में शरीर में कुछ हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है. इस तरह की स्थिति पाचन पर भी नेगेटिव असर डालती है. विशेषकर, IVF ट्रीटमेंट के दौरान कई दवाएं भी लेनी पड़ती हैं, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मसल्स के संकुचन को धीमा करती हैं. नतीजतन, पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे गैस और कब्ज की शिकायत देखने को मिलती है.

कैसे करें इस समस्या से बचाव?

बचाव के लिए महिलाओं को पर्याप्त पानी पीना चाहिए, हल्का और संतुलित आहार लेना चाहिए तथा ज्यादा नमक और भारी भोजन से बचना चाहिए. डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित जांच और दवाओं का सेवन भी जरूरी है, ताकि इस समस्या को नियंत्रित किया जा सके.