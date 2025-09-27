IVF and Conceive Naturally Babies: आज के 21वीं सदी में हमारे समाज में ऐसी कई धारणाएं हैं, जिन्हें बदलने में काफी वक्त लगेगा. ऐसी ही एक धाराणा में से एक है IVF से जन्मे बच्चे. लोगों का मानना है कि IVF से जन्मे बच्चे हेल्दी पैदा नहीं होते हैं. इससी पर गायनेकोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट (Gynecologist) डॉ. महिमा ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, उन्होंने क्या कुछ बताया है पढ़िए हमारी पूरी खबर.

क्या IVF बच्चे कम होते हैं हेल्दी ?

गायनेकोलॉजिस्ट (Gynecologist) डॉ. महिमा के मुताबिक, उन्होंने इस धारणा को पूरी तरह से गलत बताया है. उन्होंने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि शारीरिक और मानसिक रूप से कोई खास अंतर नहीं होता है. गंभीर रूप से बात की जाए तो IVF और नैचुरली कंसीव हुए बच्चों में फिजिकली और मेंटली किसी भी रूप में किसी प्रकार का कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है.

सबसे बेहतर का चयन:

उन्होंने आगे कहा कि IVF प्रक्रिया में कई एग्स में से केवल एक चुने गए भ्रूण (embryo) से ही बच्चा बनता है, जिसका सीधा मतलब है कि सबसे बेहतर भ्रूण का चयन किया जाता है.

व्यक्तिगत अनुभव:

इतना ही उन्होंने तो मज़ाक में यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि IVF तकनीक से जन्मे बच्चे बहुत ही शरारती और इंटेलिजेंट होते हैं. इसलिए लोगों को इस बारे में किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए.

IVF ट्रीटमेंट की लागत:

एक पॉडकास्ट में उनसे यह भी पूछा गया कि क्या IVF फेल होने के बाद दोबारा ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने पड़ते हैं ? जिसपर उन्होंने कहा कि IVF एक बहुत ही व्यक्तिगत ट्रीटमेंट है और हर मरीज का अनुभव बेहद ही अलग होता है. साथ ही उन्होंने बताया कि हर महिला का शरीर और उसका हार्मोनल रिस्पॉन्स एक जैसा कभी नहीं होता है.

इंजेक्शन और डोज में बदलाव:

उन्होंने बताया कि किसी के शरीर में हाइपर स्टिमुलेशन से ज़्यादा एग्स बन सकते हैं, तो किसी में अपेक्षित संख्या में एग्स नहीं बन पाते हैं. इसी कारण अलग-अलग साइकल में इंजेक्शन की डोज और ट्रीटमेंट में बदलाव करना पड़ता है, ताकि सफलता की दर को आगे बढ़ाया जा सके.

गारंटी एक ‘स्कैम’:

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि IVF में किसी को यह गारंटी देना कि तीन या चार साइकल में प्रेग्नेंसी हो जाएगी, संभव नहीं है. ऐसा करना केवल एक तरह का स्कैम कह लाया जाएगा. इसलिए, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कपल को IVF की व्यक्तिगत प्रकृति और लागत की पूरी जानकारी रखनी चाहिए.