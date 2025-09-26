क्या कंडोम का इस्तेमाल करना है खतरनाक? स्टडी में हुआ डराने वाला खुलासा

Side effects of condoms: यौन संबंध यानी सेक्सुअल रिलेशन (Sexual Relations) बनाते समय सुरक्षा के लिए कंडोम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आम और आसान तरीका माना जाता है. डॉक्टर्स और एक्सपर्ट भी अनचाही प्रेग्नेंसी से बचने और यौन रोगों (STD’s) से सुरक्षा के लिए कंडोम का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कंडोम आपके लिए खतरनाक हो सकता है. कुछ समय पहले एक स्टडी सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कंडोम से कई हेल्थ रिस्क हो सकते हैं. आइए, यहां जानते हैं कंडोम कैसे खतरनाक बन सकता है.

क्या कंडोम का इस्तेमाल करना सुरक्षित होता है?

हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Health) से जुड़े सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते हैं. हाल में भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला 2014 की एक डैनिश स्टडी का हवाला देती दिख रही हैं. महिला कहती हैं कि स्टडी में पाया गया है कि कंडोम में 100 से ज्यादा केमिकल्स और कैंसर को बढ़ावा देने वाले पदार्थ होते हैं. साथ ही वीडियो में यह भी दावा किया कि हानिकारक केमिकल्स के संपर्क में आने से महिलाओं के वजाइना वॉल पर असर पड़ने के साथ-साथ प्रजनन क्षमता यानी रिप्रोडेक्टिव हेल्थ भी खराब हो सकती है.

कंडोम बन सकता है महिलाओं के लिए मुसीबत?

वायरल रिपोर्ट के दावे की सच्चाई डॉ. आर्यन मित्तल ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताई है. डॉ. आर्यन मित्तल, कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के कंसलटेंट हैं. उन्होंने अपने लिंक्डिन पोस्ट में कंडोम किस तरह महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकता है इस बारे में डिटेल के साथ बताया है. उनका कहना है कि कंडोम का इस्तेमाल करने से खुजली, जलन, सूजन और कई तरह की एलर्जी रिएक्शन्स हो सकते हैं. डॉक्टर के मुताबिक, कंडोम में कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो गंभीर समस्याओं की वजह बन सकते हैं और संक्रमण भी फैला सकते हैं.

कंडोम कितना सुरक्षित है कितना नहीं, क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन, यह बात सही है कि कंडोम में कई तरह के लेटेक्स और ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल होता है, जो कुछ लोगों के लिए रिएक्टिव साबित हो सकता है. ऐसे में सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय आप कैसा कंडोम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बारे में भी जरूर सोचें.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.