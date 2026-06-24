Fact Check: क्या माइक्रोवेव में होते हैं खतरनाक रेडिएशन, खाना गर्म करके खाने से हो सकता है कैंसर? जानिए क्या है सच

किचन में झटपट खाना गरम करना हो या पॉपकॉर्न बनाना, माइक्रोवेव हमारा काम बेहद आसान कर देता है. लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर अक्सर हमारे मन में एक डर सा बना रहता है, क्या इससे निकलने वाला रेडिएशन हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या इसमें पका खाना सुरक्षित है? आइए, आज इस बात का एक फैक्ट चेक करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है.

The Health Science Academy के अनुसार माइक्रोवेव से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, बशर्ते आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हों. असल में, यह एक तरह का नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन है. एक्स-रे या यूवी लाइट की तरह इसमें इतनी ताकत या एनर्जी नहीं होती कि यह हमारे डीएनए (DNA) को नुकसान पहुंचा सके या कैंसर जैसी बीमारी की वजह बने.

समझिए इसके पीछे का विज्ञान

माइक्रोवेव रेडियोफ्रीक्वेंसी वेव्स (रेडियो तरंगों) पर काम करता है. ये तरंगें भोजन में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स में एक कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा करती हैं. इसी आपसी रगड़ (फ्रिक्शन) से गर्मी पैदा होती है और खाना गर्म हो जाता है.

माइक्रोवेव बंद होने के बाद खाना बिल्कुल भी ‘रेडियोएक्टिव’ नहीं होता. उसमें रेडिएशन का कोई भी अंश बाकी नहीं रहता.

आजकल के मॉडर्न माइक्रोवेव को खास तरह के मेटल शील्ड और इंटरलॉकिंग सेफ्टी स्विच के साथ बनाया जाता है, ताकि रेडिएशन किसी भी कीमत पर बाहर न निकल सके.

क्या वाकई कोई खतरा है और इससे कैसे बचें?

वैसे तो माइक्रोवेव के रेडिएशन से कैंसर का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल में लापरवाही बरती जाए, तो कुछ दूसरी परेशानियां जरूर खड़ी हो सकती हैं:

माइक्रोवेव से होने वाली सबसे आम समस्या है गर्म भाप या बहुत ज्यादा उबलते खाने से हाथ-मुंह जल जाना. इसलिए खाना निकालते वक्त हमेशा सावधानी बरतें.

अगर माइक्रोवेव के दरवाजे की सील खराब हो, दरवाजा टूटा हो या उस पर बहुत ज्यादा गंदगी/ग्रीस जमा हो, तो थोड़ी बहुत माइक्रोवेव एनर्जी बाहर आ सकती है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आजकल के नए उपकरणों से खतरनाक स्तर का रेडिएशन निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दरवाजा खराब होने पर वे अपने आप बंद हो जाते हैं.

असली खतरा रेडिएशन से नहीं, बल्कि गलत बर्तनों के इस्तेमाल से है. अगर आप ऐसे प्लास्टिक के डिब्बों में खाना गर्म करते हैं जो माइक्रोवेव-फ्रेंडली नहीं हैं, तो उनमें से हानिकारक केमिकल्स पिघलकर आपके खाने में मिल सकते हैं. इसलिए हमेशा ‘माइक्रोवेव-सेफ’ मार्क वाले बर्तनों या फिर कांच (Glass) और सिरेमिक (Ceramic) का ही इस्तेमाल करें.

क्या कहती हैं बड़ी संस्थाएं?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी जैसी दुनिया की बड़ी हेल्थ संस्थाएं भी इस बात को मानती हैं कि अगर माइक्रोवेव को कंपनी के निर्देशों के अनुसार सही तरीके से इस्तेमाल और मेंटेन किया जाए, तो रोज़मर्रा की जिंदगी में इससे सेहत को कोई खतरा नहीं है.

अस्वीकरण: यह जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न स्रोतों और सामान्य अध्ययनों के आधार पर तैयार की गई है. इसका मकसद सिर्फ आप तक सही जानकारी पहुंचाना है, न कि किसी तरह की चिकित्सीय सलाह देना. इनख़बर और इसके लेखक इस जानकारी की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं. सेहत से जुड़े किसी भी बड़े फैसले के लिए कृपया हमेशा विशेषज्ञों या डॉक्टरों से परामर्श जरूर लें.