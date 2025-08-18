Home > हेल्थ > Natural Remedy: भारत के इस हिस्से में मिलने वाली इस फल की पत्तियां कैंसर के लिए काल? इस दावे पर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Natural Remedy: भारत के इस हिस्से में मिलने वाली इस फल की पत्तियां कैंसर के लिए काल? इस दावे पर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Soursop for Cancer: कैंसर एक ऐसी प्राणघातक बीमारी है जिससे हर कोई बचना जाता है और ऐसे में लोग इसका अलग-अलग उपचार ढूंढने के प्रयास करते रहते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि एक ऐसा फल मौजूद है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में मददगार हो सकता है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 18, 2025 18:03:43 IST

Soursop Leaves
Soursop Leaves

Soursop for Cancer: कैंसर एक ऐसी प्राणघातक बीमारी है जिससे हर कोई बचना जाता है और ऐसे में लोग इसका अलग-अलग उपचार ढूंढने के प्रयास करते रहते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि एक ऐसा फल मौजूद है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में मददगार हो सकता है। भारत में हनुमान फल के नाम से मशहूर सोरसॉप एक उष्णकटिबंधीय फल है जिसे कई लोग अपनी सेहत के लिए पसंद करते हैं। यह स्वाद में मीठा और खट्टा दोनों होता है और खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। सवाल यह है कि क्या इसे सेहत के लिए खाना सही है? वो कैंसर के लिए।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने क्या कहा?

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन का मानना है कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सोरसॉप या इसके उत्पादों के इस्तेमाल की कोई मंज़ूरी नहीं है। FDA का कहना है कि इन उत्पादों के बारे में जो भी दावा किया जाता है वह सही नहीं हो सकता। इसके अलावा, ये उत्पाद बिना किसी सुरक्षा या प्रभावकारिता जाँच के बाज़ार में बिकते हैं, जो इंसानों और पालतू जानवरों दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए, किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए सोरसॉप का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं माना जाता है।

सोरसॉप के फायदे

सोरसॉप को फल के रूप में खाना पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके कई पोषण संबंधी फायदे हैं। सबसे पहले, यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। मुक्त कण शरीर में तनाव और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज़ कर सकते हैं, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट का सेवन ज़रूरी है।

सोरसोप में जीवाणुरोधी गुण भी पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर में बैक्टीरिया और संक्रमण को कम करने में मदद कर सकता है। हालाँकि, इसे दवा के रूप में इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ज़रूरी है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सोरसोप सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है। हालाँकि यह मुख्य रूप से जानवरों पर किए गए अध्ययनों में देखा गया है, लेकिन मनुष्यों पर इसके प्रभाव की पुष्टि के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। फिर भी, यह एक सकारात्मक संकेत है कि इस फल के कुछ स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं।

कम कैलोरी और स्वादिष्ट फल

सोरसोप का एक बड़ा फायदा यह है कि यह कम कैलोरी वाला फल है। अगर आप वज़न नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं या स्वस्थ आहार का पालन कर रहे हैं, तो सोरसोप को अपने आहार में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा, इसका मीठा और ताज़ा स्वाद खाने के अनुभव को और भी बेहतर बनाता है।

शरीर में कैसे होती हैं कैंसर की शुरुआत ? जानें इसके सिग्नल और स्टेज के बारे में

आप सोरसोप को एक प्राकृतिक और स्वादिष्ट फल के रूप में खा सकते हैं। यह आपके शरीर को पोषण देने में मदद करता है और एक स्वस्थ आहार का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि इसे किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लें। खट्टे फल का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है इसे ताज़ा फल के रूप में खाना। आप इसे जूस, स्मूदी या हल्के नाश्ते के रूप में भी ले सकते हैं। इसका मीठा-खट्टा स्वाद और पौष्टिकता, दोनों ही इसे एक बेहतरीन फल बनाते हैं, जिसे आप बिना किसी चिंता के अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।

रोजाना गुलाब जल पीने के हैरान कर देने वाले फायदे, गर्मी और पाचन समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Tags: CancerFood and Drug AdministrationSoursopSoursop Leaves
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
Natural Remedy: भारत के इस हिस्से में मिलने वाली इस फल की पत्तियां कैंसर के लिए काल? इस दावे पर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Natural Remedy: भारत के इस हिस्से में मिलने वाली इस फल की पत्तियां कैंसर के लिए काल? इस दावे पर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Natural Remedy: भारत के इस हिस्से में मिलने वाली इस फल की पत्तियां कैंसर के लिए काल? इस दावे पर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Natural Remedy: भारत के इस हिस्से में मिलने वाली इस फल की पत्तियां कैंसर के लिए काल? इस दावे पर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Natural Remedy: भारत के इस हिस्से में मिलने वाली इस फल की पत्तियां कैंसर के लिए काल? इस दावे पर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Natural Remedy: भारत के इस हिस्से में मिलने वाली इस फल की पत्तियां कैंसर के लिए काल? इस दावे पर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?