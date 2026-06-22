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दूध और केला को एकसाथ खाना फायदेमंद है? पाचन तंत्र पर इसका क्या पड़ता असर, क्या कहता है आयुर्वेद

Food Combos To Avoid: केला और दूध दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद माने गए हैं. केले में जहां कई विटामिन्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं. वहीं, दूध से हमारे शरीर को कैल्शियम और विटामिन-D मिलता है. केला और दूध का कॉम्बिनेशन वजन बढ़ाने के लिए बेस्ट माना जाता है. अब सवाल है कि क्या, दोनों को एक साथ खाना चाहिए?

By: Lalit Kumar | Published: June 22, 2026 6:32:11 PM IST

जानिए, क्या दूध और केला एकसाथ खाना चाहिए? (Canva)
जानिए, क्या दूध और केला एकसाथ खाना चाहिए? (Canva)


Food Combos To Avoid: केला और दूध दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद माने गए हैं. केले में जहां कई विटामिन्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं. फाइबर युक्त केला न सिर्फ एनर्जी देता है, बल्कि शरीर को कई बीमारियों से भी बचाता है. वहीं, दूध से हमारे शरीर को कैल्शियम और विटामिन-D मिलता है. केला और दूध का कॉम्बिनेशन वजन बढ़ाने के लिए बेस्ट माना जाता है. औमतौर पर लोगों का यही मानना होता है कि दूध और केला का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए फायदेमंद है. लेकिन, आयुर्वेद का मत इससे इतर है. 

आयुर्वेदिक चिकित्सकों की मानें तो, यह दोनों चीजें एक-दूसरे के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती हैं. क्योंकि दूध में फाइबर नहीं होता है, लेकिन केले में होता है. यानी इन दोनों ही चीजों में एक जैसे पोषक तत्व नहीं होते हैं. ऐसा होने से सेहत को कई समस्याएं हो सकती हैं. अब सवाल है कि आखिर दूध और केला साथ क्यों नहीं खाना चाहिए? दूध और केला साथ खाने के नुकसान क्या हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

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दूध और केला साथ क्यों नहीं खाना चाहिए?

आयुर्वेद के चरक संहिता के अनुसार, पाचन अग्नि या अग्नि, अच्छी सेहत की कुंजी है. दूध एक भारी और ठंडी चीज़ है, जबकि केले हल्के और आसानी से पच जाते हैं. लेकिन, कभी-कभी इन्हें एक साथ खाने पर पचाना मुश्किल माना जाता है. डॉक्टर बताती हैं कि, इन दोनों चीजों के पचने की दर अलग-अलग होती है. जब इन्हें एक साथ खाया जाता है, तो यह पाचन तंत्र पर दबाव डालता है. इससे पाचन प्रक्रिया धीमा होती है. यही नहीं, इससे फर्मेंटेशन हो सकता है, जिससे पाचन तंत्र पर और ज़्यादा दबाव पड़ता है.

दूध और केला खाने के नुकसान

आयुर्वेद में इसे ‘आम’ कहा जाता है, जिसका मतलब है अधूरा पाचन या टॉक्सिन्स. यह ‘आम’ समस्या को और बढ़ा देता है. इससे गैस, पेट फूलना, अपच और उल्टी हो सकती है. केला और दूध एक साथ खाने से न केवल पाचन तंत्र प्रभावित होता है, बल्कि हमारे साइनस को भी प्रभावित करता है. साइनस के सिकुड़ने से कोल्ड, कफ और अन्य एलर्जी जैसी चीजें हो सकती हैं. इसके अलावा, दूध और केले दोनों ही कफ बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं. इन्हें एक साथ खाने से कफ और बढ़ जाता है, जिससे साइनस में जमाव और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. हालांकि, डॉक्टर ने यह भी साफ किया है कि इसका असर आपके पाचन तंत्र पर निर्भर करता है. केले और दूध एक साथ खाने से हमेशा के लिए कोई समस्या हो, यह ज़रूरी नहीं है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. इस पर अमल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.)

Tags: Health News Hindihealth tips
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