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पीरियड्स हर महीने नहीं आते? अनियमित Periods दे सकते Fertility से जुड़े संकेत, डॉक्टर से जानें कब हों सतर्क

Irregular Periods and Fertility: कभी पीरियड्स 25 दिन में आ जाएं, कभी 35 दिन लग जाएं और कभी दो-दो महीने तक पीरियड्स ही न आएं... अगर आपके साथ ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे सिर्फ अनियमित Periods कहकर नजरअंदाज न करें. क्योंकि, हर महीने समय पर पीरियड्स आना सिर्फ कैलेंडर की तारीख से जुड़ी बात नहीं है. डॉक्टर से समझिए पूरी गणित-

By: Lalit Kumar | Published: September 28, 2026 2:43:18 PM IST

Irregular Periods and Fertility
Irregular Periods and Fertility


Irregular Periods and Fertility: कभी पीरियड्स 25 दिन में आ जाएं, कभी 35 दिन लग जाएं और कभी दो-दो महीने तक पीरियड्स ही न आएं… अगर आपके साथ ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे सिर्फ अनियमित Periods कहकर नजरअंदाज न करें. क्योंकि, हर महीने समय पर पीरियड्स आना सिर्फ कैलेंडर की तारीख से जुड़ी बात नहीं है. Menstrual Cycle शरीर के Brain, Ovaries और Uterus के बीच होने वाले जटिल हार्मोनल बदलावों से जुड़ा होता है. दरअसल, मासिक धर्म का चक्र शरीर में होने वाले कई हार्मोनल बदलावों की जानकारी देता है और इसके पैटर्न में लगातार बदलाव ओव्यूलेशन से जुड़ी समस्या की ओर इशारा कर सकता है. 

खासकर अगर आप भविष्य में प्रेग्नेंसी प्लान (Pregnancy Plan) कर रही हैं, तो अनियमित पीरियड्स के कारण को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है. अब सवाल है कि आखिर, अनियमित पीरियड्स क्या संकेत दे सकते हैं? क्या अनियमित पीरियड का मतलब इंफर्टिलिटी है? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

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अनियमित पीरियड्स क्या संकेत देते हैं?

अनियमित Periods का एक संभावित कारण Ovulation में गड़बड़ी हो सकता है. जब ओव्यूलेशन नियमित रूप से नहीं होता या कुछ समय के लिए रुक जाता है, तो पीरियड्स का पैटर्न भी अनिश्चित हो सकता है. इसके पीछे PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) एक कारण हो सकता है. खासकर अगर अनियमित पीरियड्स के साथ मुंहासे, चेहरे या शरीर पर अधिक बाल आने जैसे लक्षण भी मौजूद हों. हालांकि, हर अनियमित पीरियड्स को PCOS से जोड़ना सही नहीं है.

इसके अलावा Thyroid की समस्या, Prolactin हार्मोन का बढ़ना, वजन में बहुत ज्यादा बदलाव, अत्यधिक एक्सरसाइज, पर्याप्त पोषण न मिलना, Stress और दूसरे हार्मोनल असंतुलन भी Menstrual Cycle को प्रभावित कर सकते हैं.

35 दिन का Cycle और 2-3 महीने तक पीरियड्स न आना एक जैसा नहीं

पीरियड्स के पैटर्न को समझना यहां बेहद जरूरी है. कभी-कभार 35 दिन का Cycle होना और लगातार दो या तीन महीने तक Periods न आना अलग-अलग स्थितियां हैं. कुछ महिलाओं में Cycle स्वाभाविक रूप से थोड़ा लंबा हो सकता है. वहीं, लंबे अंतराल पर पीरियड्स आने की स्थिति में Ovulation अनियमित या अनुपस्थित हो सकता है, जिसके कारण प्रेग्नेंसी प्लान करते समय परेशानी आ सकती है.

क्या अनियमित पीरियड का मतलब Infertility है?

नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं है. अनियमित पीरियड्स का मतलब यह नहीं है कि महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है. हालांकि, Ovulation नियमित नहीं हो रहा है और इसके पीछे के कारण को समझना चाहिए. बता दें कि, फर्टिलिटी केवल ओव्यूलेशन पर निर्भर नहीं करती है. महिला की उम्र, Egg Quality, Ovarian Reserve, Uterus और Fallopian Tubes के साथ-साथ पुरुष साथी के Sperm Health की भी भूमिका होती है.

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर पीरियड्स लगातार अनियमित या लंबे समय तक गायब रहें, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग (Bleeding) हो, Cycle के पैटर्न में लगातार बदलाव आए या Pregnancy की कोशिश के बावजूद गर्भधारण न हो रहा हो, तो Gynecologist से सलाह लेना चाहिए. इसकी जांच में मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल जांच, हार्मोन टेस्ट और जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है. 

अनियमित पीरियड्स न करें नजरअंदाज

अनियमित पीरियड्स को डरने की वजह के बजाय शरीर की ओर से मिलने वाली जानकारी के रूप में देखना चाहिए. समय रहते इसके कारण का पता लगाने से Ovulation या Hormonal Problem की पहचान और उचित प्रबंधन में मदद मिल सकती है.

Tags: female healthHealth News Hindiperiods problem
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