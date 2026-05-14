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Kangaroo Care Day 2026: न्यूबोर्न और मां की सेहत का भरोसा है कंगारू केयर! डिलीवरी के बाद क्यों है जरूरी

International Kangaroo Care Awareness Day 2026: 15 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय कंगारू देखभाल जागरूकता दिवस या विश्व कंगारू देखभाल जागरूकता दिवस मनाया जाता है. इस साल 2026 का थीम 'Stillness is Strength' है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य नवजात शिशुओं, खासतौर से समय से पहले जन्मे (Premature) और कम वजन वाले बच्चों की देखभाल के लिए 'कंगारू मदर केयर' (KMC) के बारे में मांओं को जागरूक करना है.

By: Lalit Kumar | Published: May 14, 2026 8:29:44 PM IST

अंतर्राष्ट्रीय कंगारू देखभाल जागरूकता दिवस पर जानिए कंगारू केयर जरूरी क्यों? (Canva)
अंतर्राष्ट्रीय कंगारू देखभाल जागरूकता दिवस पर जानिए कंगारू केयर जरूरी क्यों? (Canva)


International Kangaroo Care Awareness Day 2026: दुनियाभर में हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय कंगारू देखभाल जागरूकता दिवस या विश्व कंगारू देखभाल जागरूकता दिवस मनाया जाता है. हर साल इस दिन को मनाने के लिए एक थीम रखी जाती है. इस साल 2026 का थीम ‘Stillness is Strength’ है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य नवजात शिशुओं, खासतौर से समय से पहले जन्मे (Premature) और कम वजन वाले बच्चों की देखभाल के लिए ‘कंगारू मदर केयर’ (KMC) के बारे में मांओं को जागरूक करना है. अब सवाल है कि आखिर कंगारू केयर क्या है? नवजात की देखभाल के लिए यह जरूरी क्यों? कंगारू केयर कितने समय के लिए दी जाती है? इन सवालों के बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

कंगारू केयर क्या है?

‘कंगारू केयर’ पद्धति एक नेचुरल उपचार है. इसमें मादा कंगारू की तरह बच्चे को छाती से लगाकर रखना होता है. मतलब मां नवजात शिशु को अपने सीने से त्वचा से त्वचा (Skin-to-Skin Contact) के जरिए लगाकर रखती है. ठीक वैसे ही, जैसे कंगारू अपने बच्चे को थैली में सुरक्षित रखता है. यही वजह है कि इसे ‘कंगारू केयर’ कहा जाता है. यह न्यूबोर्न की सेहत और मां के भरोसे के लिए अहम कदम माना जाता है. मां के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क होने से नवजात के शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलती है. 

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कंगारू केयर की क्यों पड़ती जरूरत?

डॉक्टर कहती हैं कि, अंडरवेट और प्रीमेच्योर डिलीवरी के चलते मां के स्तनों में दूध नहीं बनता है. दूध का सही से सेवन न कर पाने से बच्चे की सेहत भी ठीक नहीं रहती है. ऐसी स्थिति में नवजात को परेशानियों से बचाने के लिए ‘कंगारू मदर केयर’ की हेल्प ली जाती है. इसे मेडिकल भाषा में KMC भी कहा जाता है. इसके अलावा, नार्मल डिलीवरी की तुलना में प्रीमेच्योर डिलीवरी के बच्चे कमजोर होते हैं. ऐसी स्थिति में उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर होने के साथ ही वजन भी कम होता है. ऐसी स्थिति से बचाने के लिए चिकित्सक के देखरेख में ‘कंगारू मदर केयर’ की मदद ली जाती है.

मां-बच्चे को ‘कंगारू मदर केयर’ के फायदे?

डॉ. पाठक कहती हैं, आजकल ‘कंगारू मदर केयर’ की सेवा लगभग सभी शहरों में उपलब्ध है. इस पद्धति से मां लंबे समय तक बच्चे को स्तनपान करा सकती है. इससे बच्चा स्तनपान करना भी सीख लेता है. इससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक सेहत का ठीक से विकास होता है. साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों और संक्रमण से बच्चा सुरक्षित रहता है. वहीं, मां को आत्म तृप्ति यानी मानसिक सुख मिलता है.

‘कंगारू मदर केयर’ कितने समय दी जाती

एक्सपर्ट की मानें तो ‘कंगारू मदर केयर’ प्रीमेच्योर डिलीवरी के बाद जितनी जल्दी हो सके शुरू होना चाहिए. इसे प्रतिदिन डॉक्टर की देखरेख में 8 घंटे या उससे अधिक समय के लिए भी करना पड़ सकता है. इस दौरान ध्यान रहे कि मां अपने बच्चे को बीच-बीच में देखती रहे कि बच्चे की नाक न दबे.

Tags: Health News HindiKangaroo Care Awareness Day 2026
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