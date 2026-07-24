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वेट लॉस के लिए कर रहे हैं ‘इंटरमिटेंट फास्टिंग’? भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, वरना पड़ सकती हैं भारी

Intermittent Fasting: क्या आप जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तभी असरदार होती है, जब इसे सही तरीके से अपनाया जाए? अगर फास्टिंग के दौरान कुछ आम गलतियां कर दी जाएं, तो वजन घटने की बजाय कमजोरी, चक्कर, थकान और पोषण की कमी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. इसलिए इस जर्नी के दौरान कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए.

By: Lalit Kumar | Published: July 24, 2026 8:14:19 PM IST

जानिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान किन गलतियों को करने से बचें. (AI)
जानिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान किन गलतियों को करने से बचें. (AI)


Intermittent Fasting: वजन घटाने के लिए आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting) सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली डाइटिंग तकनीकों में से एक बन चुकी है. सोशल मीडिया पर इसके फायदे खूब बताए जाते हैं और कई लोग तेजी से वजन कम करने की उम्मीद में इसे शुरू भी कर देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तभी असरदार होती है, जब इसे सही तरीके से अपनाया जाए? अगर फास्टिंग के दौरान कुछ आम गलतियां कर दी जाएं, तो वजन घटने की बजाय कमजोरी, चक्कर, थकान और पोषण की कमी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. इसलिए इस जर्नी के दौरान कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करते समय किन 3 बड़ी गलतियों से बचना चाहिए? कौन-से संकेत बताते हैं कि अब आपकी डाइट बदलने का समय आ गया है?

इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान किन गलतियों से बचें

1. फास्टिंग खत्म होते ही ज्यादा खाना: सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लंबे समय तक भूखे रहने के बाद लोग एक साथ बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं. इससे शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरी पहुंच जाती है और वजन कम होने की बजाय बढ़ भी सकता है. इतना ही नहीं, ओवरईटिंग से गैस, अपच और ब्लड शुगर में अचानक उतार-चढ़ाव की समस्या भी हो सकती है.

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2. पोषण से भरपूर भोजन न लेना: इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब सिर्फ कम समय में खाना नहीं, बल्कि संतुलित भोजन करना भी है. यदि खाने की विंडो में केवल जंक फूड, मीठी चीजें या तली-भुनी चीजें खाई जाएं, तो शरीर को जरूरी प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाते. इससे मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है.

3. पानी कम पीना: फास्टिंग के दौरान कई लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते. इससे डिहाइड्रेशन, सिरदर्द, कमजोरी और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं. फास्टिंग के दौरान पानी, बिना चीनी वाली ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी जैसे कम कैलोरी वाले पेय लेना आमतौर पर मददगार माना जाता है, लेकिन यदि आपकी कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

ये लक्षण दिखें तो रहें सतर्क

अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपको लगातार चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी, बार-बार सिरदर्द, ध्यान लगाने में परेशानी, बहुत ज्यादा थकान, बाल झड़ना या वजन जरूरत से ज्यादा तेजी से कम होना जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह संकेत हो सकते हैं कि आपकी वर्तमान डाइट आपके शरीर की जरूरतों के अनुसार नहीं है.

क्या हर किसी के लिए सही है इंटरमिटेंट फास्टिंग?

विशेषज्ञों के अनुसार, इंटरमिटेंट फास्टिंग हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होती. गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, कम वजन वाले लोग, खानपान संबंधी विकार (Eating Disorder) से पीड़ित व्यक्ति और कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज इसे अपनाने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें.

इन तरीके से वजन कम करें

वजन घटाने का सबसे सुरक्षित तरीका संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वस्थ जीवनशैली है. इंटरमिटेंट फास्टिंग भी तभी फायदेमंद हो सकती है, जब इसे सोच-समझकर और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अपनाया जाए. अगर आपका शरीर बार-बार संकेत दे रहा है कि वह इस डाइट को सहन नहीं कर पा रहा है, तो अपनी डाइट में बदलाव करना ही बेहतर फैसला हो सकता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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