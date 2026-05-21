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लेडीज! क्रीम-पाउडर तो ठीक, लेकिन ‘ग्लोइंग स्किन’ के लिए इंजेक्शन लगाया तो खैर नहीं; जानिए नए कॉस्मेटिक्स लॉ!

Injectable Cosmetics Ban: यदि कोई पार्लर, एस्थेटिक क्लीनिक या कंपनी आपको त्वचा चमकाने, गोरा करने या स्किन हाइजीन पर्पज से इंजेक्शन लगा रही है या ड्रिप चढ़ा रही है तो सावधान हो जाएं! CDSCO ने साफ कर दिया है कि सुंदर बनाने वाला कोई भी इंजेक्शन कॉस्मेटिक नहीं कहलाएगा. ऐसा करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

By: Kajal Jain | Published: May 21, 2026 12:50:34 PM IST

Injectable Cosmetics Ban: लेडीज! क्रीम-पाउडर तो ठीक, लेकिन 'ग्लोइंग स्किन' के लिए इंजेक्शन लगाया तो खैर नहीं; जानिए नए कॉस्मेटिक्स लॉ!
Injectable Cosmetics Ban: लेडीज! क्रीम-पाउडर तो ठीक, लेकिन 'ग्लोइंग स्किन' के लिए इंजेक्शन लगाया तो खैर नहीं; जानिए नए कॉस्मेटिक्स लॉ!


Injectable Cosmetics Ban: आज के आधुनिक दौर में हर कोई क्रिटल क्लीयर, ग्लोइंग और अट्रेक्टिव स्किन चाहता है. सोशल मीडिया रील्स में भी ग्लोइंग स्किन और इंस्टेंट फेयरनेस बढ़ाने वाली क्रीम और सीरम के दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या ये सच होते हैं? ज्यादातर लोग तो विज्ञापनों के झांसे में आकर हजारों के कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, कुछ महिलाएं तो एस्थेटिक क्लीनिक तक में लाखों तक खर्च कर देती हैं, लेकिन आपको बता दें कि ब्यूटी बढ़ाने का खेल आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है. 

जी हां, देश की सबसे बड़ी मेडिकल रेगुलेटरी संस्था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेकर  एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है. जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है. जानें क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन और कॉस्मेटिक से जुड़े कानून-

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ब्यूटी के नाम पर जहर तो नहीं ले रहे आप?

CDSCO ने अपने पब्लिक नोटिस में एक ऐसी बात कही है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. संस्था ने साफ शब्दों में लिखा है कि ग्लोइंग स्किन और इंस्टेंट फेयरनेस का दावा करने वाले इंजेक्शन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के दायरे में नहीं आते.

इस मेडिकल बॉडी ने क्लीयर किया है कि कानून की नजर में सिर्फ वही चीजें कॉस्मेटिक के दायरे में आती हैं, जिनके आप स्किन पर अप्लाई, स्प्रे, मसाज या स्क्रब करते हैं. इनमें सिर्फ क्रीम, लोशन, लिपस्टिक, फाउंडेशन और नेल पेंट जैसी स्किन के आउटर लेयर पर लगाई जाने वाली चीजें ही शामिल हैं.

ब्यूटी इंजेक्शन हैं बड़ा झांसा

मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी ने अपने पब्लिक नोटिस में यह भी कहा है कि अगर ब्यूटी बढ़ाने के नाम पर कोई भी क्लीनिक या प्रोफेशनल आपको  इंजेक्शन या ड्रिप लगा रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर कॉस्मेटिक्स से जुड़े कानूनों का उल्लंघन कर रहा है. ये सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के दायरे में नहीं आते.

ताज्जुब की बात तो यह है कि कई कॉस्मेटिक कंपनियां और डर्मा क्लीनिक्स स्किन व्हाइटनिंग या ग्लूटाथियोन जैसे इंजेक्शनों को कॉस्मेटिक बताकर धड़ल्ले से बेच रही हैं. कई सेलिब्रिटीज भी इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं,  जिसके लिए अब कॉस्मेटिक या मेडिकल कंपनी का लाइसेंस तक रद्द किए जा सकते हैं.

आपको लेना है ये स्टेप

आज के बाद यदि कोई भी क्लीनिक या प्रोफेशनल सैलून आपको कॉस्मेटिक के नाम पर इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो कानून के नियम तोड़ रहा है और आप अपनी सेहत से समझौता कर रहे हैं. इस मामले में CDSCO ने कस्टमर्स के लिए गाइडलाइन्स भी जारी की हैं.

इस मेडिकल बॉडी ने कहा है कि यदि कंपनी, क्लीनिक या सैलून की ओर से इंजेक्शन लगाने या ड्रिप लगाने से सुंदरता बढ़ने का दावा करता है तो इसे ‘मिस-ब्रांडिंग’ करार दिया जाएगा. इस कृत्य के खिलाफ रेगुलेटरी अथॉरिटी को cosmetics@cdsco.nic.in पर या अपनी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को मेल कर सकते हैं. 

क्या कहता है कॉस्मेटिक लॉ?

यदि आप भी ग्लोइंग स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट या प्राइवेट क्लीनिक से इंजेक्शन या ड्रिप लगवाते हैं तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के तहत गैर-कानूनी काम कर रहे हैं.  कानून में साफ लिखा है कि कॉस्मेटिक सिर्फ स्किन की आउटरलेयर पर लगाए जा सकते हैं. इस तरह के इंजेक्शन को कॉस्मेटिक कहकर बेचना मिस ब्रांडिंग की श्रेणी में आएगा.

  • कोई भी प्रोफेशनल आ डॉक्टर आपको स्किन प्रॉब्लम या थेरेपी ने नाम पर इंजेक्शन नहीं लगा सकता.
  • ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने हार्मफुल केमिकल और इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट भी जारी की दी है.
  • कॉस्मेटिक खरीदने से पहले इनवॉल्व्ड कैमिकल्स की जांच करने की सलाह दी जा रही है.
  • डिब्बे या पैकेट से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की जानकारी को मिटाना, बदलना, छिपाना भी कानून का उल्लंघन माना जाएगा.

ये भी पढ़ें:-ससुराल मुकरा, मायके ने मोड़ा मुंह… तो पुलिस ने चिता पर लेटी मृतका की प्रेमी से भरवाई मांग, मंजर देख रो पड़ा पूरा गांव!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Cheapest Cosmetic MarketChemical ExposureCosmetic Productsskin care
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