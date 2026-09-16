बचके रहना! ‘चांदनी’ और ‘गोरी’ से भारतीय महिलाओं/युवतियों को खतरा, मोदी सरकार ने जारी किया अलर्ट

पाकिस्तान में बनी फेयरनेस क्रीम को लेकर भारत की ओर से अलर्ट जारी करते हुए गंभीर खतरा होने को अलर्ट जारी किया है. सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) ने हाल ही में पाकिस्तान से आने वाले बिना मंजूरी वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बिक्री को लेकर पब्लिक हेल्थ अलर्ट जारी किया है. CDSCO ने कहा कि इन क्रीम के इस्तेमाल से जहरीले असर हो सकते हैं और सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है.

CDSCO के नोटिस में जिन दो प्रोडक्ट्स पर सवाल उठाए गए हैं, वे व्हाइटनिंग क्रीम हैं – ‘चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम’ और ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ – और ये दोनों ही पाकिस्तान में बनी बताई जाती हैं.

बहुत ज़्यादा मेटल, जहरीले असर

इन दो प्रोडक्ट्स की बिक्री पर सवाल उठाते हुए ड्रग रेगुलेटर ने कहा कि इन क्रीम में बहुत ज़्यादा हेवी मेटल्स पाए गए हैं, जो तय सीमा से ज़्यादा हैं. CDSCO ने कहा कि इन क्रीम के इस्तेमाल से ज़हरीले असर हो सकते हैं और सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है. बिना मंज़ूरी वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को लेकर पब्लिक हेल्थ अलर्ट के मद्देनजर ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आम जनता के लिए सुरक्षित होने चाहिए.

सरकारी नोटिस में कहा गया है कि इनके बनाने और इम्पोर्ट करने का काम ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940’ और ‘कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020’ के तहत रेगुलेट किया जाता है. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स ‘ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स’ (BIS) द्वारा जारी किए जाते हैं। बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना ज़रूरी है। कॉस्मेटिक्स के इम्पोर्ट के लिए, प्रोडक्ट्स को तय नियमों के अनुसार ‘सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी’ के पास रजिस्टर कराना ज़रूरी है.

कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें

बिना मंज़ूरी वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ (पाकिस्तान में बनी) और ‘चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम’ (पाकिस्तान में बनी) – को देखते हुए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर बताए गए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स न खरीदें. अगर खरीद लिए हैं तो ऐसे या इसी तरह के नाम वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें. इसके अलावा, आम जनता को यह भी सलाह दी जाती है कि वे ऐसे मंज़ूरशुदा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही खरीदें और इस्तेमाल करें जिन पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बनाने वाली कंपनी की जानकारी, बैच नंबर, बनने और एक्सपायरी की तारीख, और रजिस्ट्रेशन नंबर (इम्पोर्ट किए गए कॉस्मेटिक्स के मामले में) जैसी जानकारी दी गई हो.