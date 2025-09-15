बेडरूम में बढ़ाएं रोमांस की गर्मी , सेक्स से पहले अपनाएं मूड बनाने के ये मजेदार टिप्स
बेडरूम में बढ़ाएं रोमांस की गर्मी , सेक्स से पहले अपनाएं मूड बनाने के ये मजेदार टिप्स

Increase Romance In Bedroom: एक अच्छी सेक्स लाइफ का मजा लेने के लिए कई छोटी-छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है. यह अगर शुरुआत रोमांटिक और खास होगी, तो आखिर तक एक्सपीरियंस भी बेहतरीन होगा.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: September 15, 2025 12:51:49 PM IST

Tips To Build Up Romance Before Having Sex
Tips To Build Up Romance Before Having Sex

How To Increase Romance In Bedroom: सेक्स का मतलब केवल पेनिट्रेशन नहीं है. इसका असली मजा रोमांस ( Romance ) और इमोशनल कनेक्शन में होता है। अक्सर हम सिर्फ इंटरकोर्स पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से जल्दी डिसचार्ज हो जाते हैं और पार्टनर भी संतुष्ट नहीं हो पाता. इसलिए सेक्स से पहले मूड सेट करना बेहद जरूरी है.अगर आप चाहते हैं कि बिस्तर पर खुद को बेहतरीन तरीके से साबित कर सकें, तो रोमांस ( Romance ) और इंटिमेसी पर ध्यान दें. सही माहौल, प्यार भरी बातें और फोरप्ले सेक्स लाइफ को और भी मजेदार बना देते हैं.

सेक्स लाइफ में जरुरी है टाइमिंग

सेक्स लाइफ (Sex Life) को बेहतर बनाने में टाइमिंग बहुत अहम रोल निभाती है. जो लोग टाइमिंग को समझते हैं और अपने पार्टनर को पूरा समय देते हैं, उनकी सेक्स लाइफ खुशहाल रहती है. रोमांटिक (Romantic) मूड बनाने के लिए जल्दबाजी से हमें बचना चाहिए. पार्टनर को समय दें, उनके साथ बातें करें, और एक-दूसरे के करीब आने का माहौल तैयार करें. अगर आप जल्दी-जल्दी सब खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो मूड बन ही नहीं पाएगा। जितना समय आप देंगे, उतना ही एक्सपीरियंस बेहतर होगा.

रोमांटिक बातें हैं बेहद जरुरी

बिस्तर पर जाने से पहले या सेक्स (Sex) करनें से पहले पार्टनर से प्यारी बातें करें, पार्टनर की तारीफ करें और पुराने खुशनुमा पलों को याद करें ऐसा करने से माहौल रोमांटिक (Romantic) बन जाता है. जब दिमाग तनावमुक्त होता है व माहौल रोमांटिक रहता है तो अनुभव और भी बेहतर हो जाता है.

हल्का स्पर्श करें

सेक्स (Sex) से पहले बातचीत करने के दौरान अगर आप अपनी पार्टनर के हाथ को हल्का स्पर्श करेंगे तो यह एक भावनात्मक कनेक्शन बनाता है,और हल्के स्पर्श से उन्हें सुरक्षा और अपनापन महसूस होता है, जिससे मूड काफी रोमांटिक हो जाता है.जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस को और भी खास बना देता है.

बालों को सहलानें से बढ़ता है रोमांस ( Romance )

जब बालों को सहलाना अक्सर लड़कियों को अच्छा लगता है.ऐसा करनें यह न सिर्फ रोमांस ( Romance ) बढ़ाता है, बल्कि पार्टनर को रिलैक्स और स्पेशल फील करवाता है। बातचीत करते समय हल्के-हल्के बालों पर हाथ फेरना उन्हें और भी ज्यादा क्लोज कर देता है।

धीरे-धीरे करें शुरुवात

हमें रोमांस (Romance )में जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, पहले बातचीत करते-करते अपने पार्टनर के कुछ खास अंगों को प्यार से सहलाना चाहिए. यह आपकी पार्टनर में उत्सुकता बढ़ाता है. और कपड़े उतारने की जल्दबाजी न करें फटाफट कपड़े उतारने से मूड बिगड़ सकता है.

कमरे में रखें हल्की रौशनी

जब आप अपने पार्टनर के साथ हों, तो कमरे की लाइटिंग का खास ख्याल रखें. तेज रोशनी मूड बिगाड़ सकती है, लेकिन हल्की रोशनी पूरे माहौल को रोमांटिक (Romantic) बना देती है और प्यार से अपने पार्टनर की पलकों को भी बंद कर दें और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ें. यह छोटा-सा रोमांटिक जेस्चर न केवल माहौल को खास बनाता है बल्कि एक गहरा इमोशनल कनेक्शन भी क्रिएट करता है.

बेडरूम में बढ़ाएं रोमांस की गर्मी , सेक्स से पहले अपनाएं मूड बनाने के ये मजेदार टिप्स

बेडरूम में बढ़ाएं रोमांस की गर्मी , सेक्स से पहले अपनाएं मूड बनाने के ये मजेदार टिप्स
बेडरूम में बढ़ाएं रोमांस की गर्मी , सेक्स से पहले अपनाएं मूड बनाने के ये मजेदार टिप्स
बेडरूम में बढ़ाएं रोमांस की गर्मी , सेक्स से पहले अपनाएं मूड बनाने के ये मजेदार टिप्स
बेडरूम में बढ़ाएं रोमांस की गर्मी , सेक्स से पहले अपनाएं मूड बनाने के ये मजेदार टिप्स