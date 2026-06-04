Immunity Booster Tea: बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा, सुबह चाय में मिलाकर पीएं 2 चीजें, इम्युनिटी होगी बूस्ट

Immunity Booster Tea: बदलता मौसम अक्सर लोगों को परेशान करता है. इस दौरान कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ता है. संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी (Immunity) का बूस्ट होना बेहद जरूरी है. ऐसे में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लोग कई तरह के हेल्दी फूड्स का सेवन करते हैं. लेकिन, आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई तरह के हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में भी बताया जा रहा है. इन होममेड ड्रिंक्स की मदद से इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिलती है. इम्यूनिटी हमें कई तरह के संक्रमण, फ्लू और वायरस से बचाती है. अगर आप रोजाना चाय पीते हैं तो आप अपनी चाय को भी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक (Immunity Booster Drink) के रूप में बना सकते हैं. बस चाय में कुछ चीजें मिलाकर आप न सिर्फ इसको हेल्दी बना सकते हैं, बल्कि इसका सेवन कर आप इम्यून सिस्टम को भी बेहतर कर सकते हैं.

चाय में ऐसे करें बदलाव

आपको रोजाना चाय में कुछ चीजें मिलानी हैं, जिससे न सिर्फ यह हेल्दी हो सकती है बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी काफी कारगर साबित हो सकती है. अगर आप सोच रहे हैं कि इम्यूनिटी को एक दिन में बढ़ाया जा सकता है तो यह मुमकिन नहीं है. इसके लिए नियमित रूप से प्रयास की जरूरत होती है. अपनी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव करने होते हैं. ऐसे में आप अपनी चाय में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं. चाय में अदरक, शहद या गुड़ डाल सकते हैं लेकिन दो ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें एक कप चाय में मिलाने से कमाल का फायदा हो सकता है.

चाय में क्या मिलाने से इम्यूनिटी बूस्ट होगी

मुलेठी: मुलेठी का इस्तेमाल आयुर्वेद में कई तरह के रोगों से लड़ने के लिए किया जाता है. अगर आप इस कमाल की चीज को अपनी रोजाना की चाय में मिलाएंगे तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिल सकती है. मुलेठी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले कई तरह के गुण मौजूद हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आयुर्वेद में इसे औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता है. यह न सिर्फ सर्दी-जुकाम जैसी परेशानियों को दूर करती है बल्कि गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक करने में मदद कर सकती है. मुलेठी में एंटी वायरल और एंटी ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं.

लौंग: क्या आप जानते हैं कि लौंग को चाय में मिलाने से आपको काफी फायदा हो सकता है. लौंग वाली चाय पीने से आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिल सकती है. इससे न सिर्फ आपकी चाय में फ्लेवर आ सकता है बल्कि यह एंटी वायरल और एंटी ऑक्सीडेंट से भी भरपूर हो सकती है. लौंग शरीर में मौजूद कंजेशन को खत्म करने में मदद करती है.