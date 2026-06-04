Home > हेल्थ > Immunity Booster Tea: बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा, सुबह चाय में मिलाकर पीएं 2 चीजें, इम्युनिटी होगी बूस्ट

Immunity Booster Tea: बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा, सुबह चाय में मिलाकर पीएं 2 चीजें, इम्युनिटी होगी बूस्ट

Immunity Booster Tea: बदलता मौसम अक्सर लोगों को परेशान करता है. संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी (Immunity) का बूस्ट होना बेहद जरूरी है. ऐसे में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लोग कई तरह के हेल्दी फूड्स का सेवन करते हैं. लेकिन, आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई तरह के हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में भी बताया जा रहा है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 4, 2026 8:05:22 PM IST

इस चाय को पीने के इम्युनिटी होगी बूस्ट. (Canva)
इस चाय को पीने के इम्युनिटी होगी बूस्ट. (Canva)


Immunity Booster Tea: बदलता मौसम अक्सर लोगों को परेशान करता है. इस दौरान कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ता है. संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी (Immunity) का बूस्ट होना बेहद जरूरी है. ऐसे में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लोग कई तरह के हेल्दी फूड्स का सेवन करते हैं. लेकिन, आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई तरह के हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में भी बताया जा रहा है. इन होममेड ड्रिंक्स की मदद से इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिलती है. इम्यूनिटी हमें कई तरह के संक्रमण, फ्लू और वायरस से बचाती है. अगर आप रोजाना चाय पीते हैं तो आप अपनी चाय को भी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक (Immunity Booster Drink) के रूप में बना सकते हैं. बस चाय में कुछ चीजें मिलाकर आप न सिर्फ इसको हेल्दी बना सकते हैं, बल्कि इसका सेवन कर आप इम्यून सिस्टम को भी बेहतर कर सकते हैं.

चाय में ऐसे करें बदलाव

आपको रोजाना चाय में कुछ चीजें मिलानी हैं, जिससे न सिर्फ यह हेल्दी हो सकती है बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी काफी कारगर साबित हो सकती है. अगर आप सोच रहे हैं कि इम्यूनिटी को एक दिन में बढ़ाया जा सकता है तो यह मुमकिन नहीं है. इसके लिए नियमित रूप से प्रयास की जरूरत होती है. अपनी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव करने होते हैं. ऐसे में आप अपनी चाय में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं. चाय में अदरक, शहद या गुड़ डाल सकते हैं लेकिन दो ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें एक कप चाय में मिलाने से कमाल का फायदा हो सकता है.

You Might Be Interested In

चाय में क्या मिलाने से इम्यूनिटी बूस्ट होगी

मुलेठी: मुलेठी का इस्तेमाल आयुर्वेद में कई तरह के रोगों से लड़ने के लिए किया जाता है. अगर आप इस कमाल की चीज को अपनी रोजाना की चाय में मिलाएंगे तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिल सकती है. मुलेठी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले कई तरह के गुण मौजूद हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आयुर्वेद में इसे औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता है. यह न सिर्फ सर्दी-जुकाम जैसी परेशानियों को दूर करती है बल्कि गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक करने में मदद कर सकती है. मुलेठी में एंटी वायरल और एंटी ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं.

लौंग: क्या आप जानते हैं कि लौंग को चाय में मिलाने से आपको काफी फायदा हो सकता है. लौंग वाली चाय पीने से आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिल सकती है. इससे न सिर्फ आपकी चाय में फ्लेवर आ सकता है बल्कि यह एंटी वायरल और एंटी ऑक्सीडेंट से भी भरपूर हो सकती है. लौंग शरीर में मौजूद कंजेशन को खत्म करने में मदद करती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026

कौन हैं डीके शिवकुमार की खूबसूरत बेटी?

June 4, 2026

किराया बचाने के चक्कर में इस अभिनेता ने कर ली...

June 4, 2026
Immunity Booster Tea: बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा, सुबह चाय में मिलाकर पीएं 2 चीजें, इम्युनिटी होगी बूस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Immunity Booster Tea: बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा, सुबह चाय में मिलाकर पीएं 2 चीजें, इम्युनिटी होगी बूस्ट
Immunity Booster Tea: बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा, सुबह चाय में मिलाकर पीएं 2 चीजें, इम्युनिटी होगी बूस्ट
Immunity Booster Tea: बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा, सुबह चाय में मिलाकर पीएं 2 चीजें, इम्युनिटी होगी बूस्ट
Immunity Booster Tea: बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा, सुबह चाय में मिलाकर पीएं 2 चीजें, इम्युनिटी होगी बूस्ट