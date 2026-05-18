Home > हेल्थ > चाहती हैं सिजेरियन डिलीवरी की न आए नौबत! रुटीन में शामिल करें ये 5 काम, प्रेग्नेंसी हो जाएगी आसान

चाहती हैं सिजेरियन डिलीवरी की न आए नौबत! रुटीन में शामिल करें ये 5 काम, प्रेग्नेंसी हो जाएगी आसान

Normal Delivery Tips: पुराने समय में ज्यादा डिलीवरी नॉर्मल ही होती थीं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पुराने जमाने में सिजेरिन डिलीवरी की नौबत क्यों नहीं आती थी? डॉक्टर ने इसके पीछे की कुछ वजह बताई हैं. अब सवाल है कि आखिर, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या उपाय करें? इस बारे में बता रही हैं एम्स रायबरेली की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योत्सना देवी-

By: Lalit Kumar | Published: May 18, 2026 8:32:38 PM IST

आपकी इन आदतों से नहीं आएगी सिजेरियन डिलीवरी की नौबत. (Canva)
आपकी इन आदतों से नहीं आएगी सिजेरियन डिलीवरी की नौबत. (Canva)


Normal Delivery Tips: प्रेग्नेंसी हर महिला के लिए किसी बड़े सपने के साकार होने जैसा है. इस दौरान हर गर्भवती महिला की चाह होती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो. लेकिन, आजकल कुछ कॉम्पलिकेशन्स की वजह से सिजेरिन डिलीवरी का सहारा लेना पड़ता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, सिजेरियन डिलीवरी से पेट में टांके आते हैं, जिससे फैट बढ़ने और कमजोरी का जोखिम बढ़ता है. डॉक्टर बताते हैं कि सिजेरिन डिलीवरी के मामले आज के समय में अधिक बढ़े हैं. डॉक्टर की मानें तो, पुराने समय में ज्यादा डिलीवरी नॉर्मल ही होती थीं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पुराने जमाने में सिजेरिन डिलीवरी की नौबत क्यों नहीं आती थी? डॉक्टर ने इसके पीछे की कुछ वजह बताई हैं. अब सवाल है कि आखिर, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या उपाय करें? इस बारे में बता रही हैं एम्स रायबरेली की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योत्सना देवी-

नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिलाएं क्या करें

हमेशा बैठकर आंटा गूथें: एक्सपर्ट के मुताबिक, महिलाओं को प्रेग्नेंसी के नौवें माह दौरान आटा जरूर गूथना चाहिए. लेकिन, ध्यान रहे कि आंटा जमीन पर बैठकर ही गूंथना है. इससे महिला की ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी.

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अंतिम तिमाही में बैठकर पोछा लगाएं: गर्भवती महिला को प्रेग्नेंसी की अंतिम तिमाही में पोछा जरूर लगाना चाहिए. हालांकि, ध्यान रहे कि पोछा पैरों से नहीं, बल्कि बैठकर हाथों से लगाना है. हालांकि, किसी भी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर सलाह जरूरी है.

गर्भावस्था में सुबह जल्दी उठें: सेहतमंद रहने के लिए सुबह जल्दी उठना ही चाहिए. लेकिन, गर्भावस्था के दौरान ऐसा जरूर करें. इसके अलावा, पूरे दिन न ही सोते रहें और न ही पूरे दिन बैठे रहें. वहीं, विस्तर छोड़ने से पहले अपनी सांस को आंदर-बाहर करें.

प्रेग्नेंसी में दूध में घी डालकर पीएं: एक्सपर्ट के मुताबिक, गर्भावस्था के दौरान सेहतमंद रहने के लिए दूध जरूर पीना चाहिए. इसके अलावा, प्रेग्नेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान दिन में एक बार 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर पीएं.

लेफ्ट करवट सोएं: प्रेग्नेंसी के सोने महिलाओं को अपने सोने के पॉश्चर पर जरूर ध्यान देना चाहिए. एक्सपर्ट की मानें तो, कमर के बल सोने के बजाय लेफ्ट साइट करवट लेकर सोएं. ये पॉजिशन आपकी डिलीवरी को नॉर्मल बना सकती है.

Tags: female healthHealth News Hindihome-hero-pos-5pregnancy tips
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