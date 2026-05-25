बर्फ गोला, कुल्फी, आइसक्रीम… क्या सच में ये गर्मी में शरीर को ठंडा रखती हैं? इनका सेहत पर क्या असर

मई-जून की भीषण गर्मी पूरे सितम पर है. ऊपर से नौतपा की भी शुरुआत हो चुकी है. अन्य दिनों की अपेक्षा दिन दिनों तापमान ज्यादा हाई होता है. ऐसा लगता है, मानो आसमान से आग बरस रही हो. गर्म हवाएं छांव में बैठे हुए इंसान को भी झुलसा देती हैं. ऐसे में जितना संभव हो, खुद की सेहत का ख्याल रखें. इस मौसम में बड़े हो या छोटे बच्चे सभी लोग बर्फ का गोला, कुल्फी हो या आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं. लोगों को लगता है इनका सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलेगी. ऐसे में सवाल है कि, क्या सच में इन चीजों का सेवन करने से ठंडक मिलती है? आइसक्रीम खाने से क्या होता है? किन लोगों को ठंडी चीजें खाने में ज्यादा परेशानी होती है? गर्मियों में आइसक्रीम खाना सही है? इस बारे में बता रहे हैं जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली के मेडिसिन युनिट हेड डॉ. अमितेश अग्रवाल-

गर्मियों में आइसक्रीम से शरीर को ठंडक मिलती है?

डॉ. अमितेश अग्रवाल कहते हैं कि, गर्मियों में आइसक्रीम खाने से कुछ समय के लिए ठंडक का एहसास जरूर हो सकता है, मगर असल में शरीर के तापमान को लंबे समय तक या काफी हद तक कम नहीं करती है. आइसक्रीम से मुंह और गले में कुछ समय के लिए ठंडक महसूस हो सकती है, इसीलिए बहुत से लोग गर्मी के मौसम में इसे खाना पसंद करते हैं. हालांकि, शरीर जल्दी ही इसके हिसाब से ढल जाता है और अपने शरीर के अंदर के नॉर्मल तापमान को बनाए रखने के लिए काम करने लगता है.

आइसक्रीम खाने से क्या होता है?

डॉक्टर कहते हैं कि, आइसक्रीम में चीनी और फैट भी ज्यादा होता है और भारी खाना पचाने से मेटाबॉलिज्म के जरिए शरीर में थोड़ी गर्मी बढ़ सकती है. इसका मतलब है कि ठंडक का असर कुछ समय के लिए और सिर्फ महसूस होने वाला होता है, न कि शरीर की गर्मी में कोई असली कमी होती है. कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी में बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने के बाद प्यास या भारीपन भी महसूस हो सकता है. बहुत ज्यादा ठंडी चीजों को बहुत तेजी से खाने से कभी-कभी कुछ सेंसिटिव लोगों को सिरदर्द, गले में जलन या बेचैनी हो सकती है. जिन लोगों को साइनस की समस्या, बार-बार गले में इंफेक्शन या सेंसिटिव दांतों की समस्या होती है, उन्हें ये लक्षण ज्यादा बार महसूस हो सकते हैं.”

गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या करें?

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में हाइड्रेशन (शरीर में पानी की सही मात्रा) की बहुत अहम भूमिका होती है. ऐसे में काफी मात्रा में पानी पीने, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी और ताजे फलों के जूस को पीने से शरीर के तापमान को ज्यादा असरदार तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, शरीर में नेचुरल हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए पानी से भरपूर तरबूज, खीरा, संतरे और खरबूजा जैसे फलों को खाने से भी नेचुरली हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

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