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बिस्तर पर पति से ज्यादा Boyfriend क्यों पसंद आता है? डॉ. संकल्प जैन ने बताई वजह, रिश्तों में ये चीज सबसे जरूरी

Husband vs Boyfriend Intimacy: रिश्ता शादी का हो या प्यार का, अंतरंगता में सिर्फ शारीरिक आकर्षण ही मायने नहीं रखता है. भावनात्मक जुड़ाव, आपसी भरोसा, खुलकर बातचीत और पार्टनर के साथ सहज महसूस करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. लेकिन, क्या इसका मतलब यह है कि महिलाएं पति से ज्यादा boyfriend को पसंद करती हैं? पढ़िए डॉक्टर की बात-

By: Lalit Kumar | Published: September 14, 2026 6:53:37 PM IST

Husband vs Boyfriend Intimacy
Husband vs Boyfriend Intimacy


Husband vs Boyfriend Intimacy: किसी भी प्रेमी-प्रेमिका या पति-पत्नी का रोमांस उनके निजी जीवन का खूबसूरत पल होता है. इस वक्त नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार हो रहा होता है. लेकिन, इस रिश्ते को लंबे समय तक निभाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. रिश्ता शादी का हो या प्यार का, अंतरंगता में सिर्फ शारीरिक आकर्षण ही मायने नहीं रखता है. भावनात्मक जुड़ाव, आपसी भरोसा, खुलकर बातचीत और पार्टनर के साथ सहज महसूस करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि कई कपल्स के लिए शादी के बाद की इंटीमेसी (intimacy) और dating phase की intimacy में फर्क महसूस हो सकता है. लेकिन, क्या इसका मतलब यह है कि महिलाएं पति से ज्यादा boyfriend को पसंद करती हैं? हालांकि, ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है.

सेक्सुअल हेल्थ पर डॉ. संकल्प जैन (Dr. Sankalp Jain) ने राज शमानी (Raj Shamani) के पॉडकास्ट Figuring Out में intimacy, sexless marriage, compatibility और पार्टनर के बीच communication जैसे मुद्दों पर बात की थी. एपिसोड में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कपल के बीच कंफर्ट (comfort) और intimacy quotient रिश्ते की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं. इसी क्रम में डॉक्टर से पूछा गया कि आखिर, महिलाओं को बिस्तर पर पति से ज्यादा Boyfriend क्यों पसंद आता है? पढ़िए इस सवाल पर क्या बोले डॉक्टर-

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बिस्तर पर पति से ज्यादा Boyfriend क्यों पसंद आता है?

डेटिंग के दौरान कपल अक्सर एक-दूसरे को खुश करने, समय देने और अपनी पसंद-नापसंद समझने पर ज्यादा ध्यान देते हैं. रिश्ते के शुरुआती दौर में novelty और excitement भी आकर्षण को बढ़ा सकती है. वहीं, शादी के बाद नौकरी, घर, परिवार, बच्चों और आर्थिक जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है. अगर इन सबके बीच पार्टनर एक-दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो इमोशनल (emotional) और physical intimacy प्रभावित हो सकती है. इसलिए समस्या सिर्फ ‘पति बनाम boyfriend’ की नहीं, बल्कि रिश्ते में मौजूद जुड़ाव की हो सकती है.

डॉक्टर ने बातचीत को क्यों बताया जरूरी?

डॉ. जैन के अनुसार, पार्टनर के बीच बातचीत (communication) बेहद महत्वपूर्ण है. खासकर अरेंज मैरिज (arranged marriage) या ऐसे रिश्तों में जहां कपल इंटीमेसी को लेकर खुलकर बात करने में सहज नहीं होते है. वहां मन की बात दबाने से समस्या बढ़ सकती है. उनके मुताबिक, पार्टनर को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला वास्तव में क्या चाहता है और किस चीज से सहज (comfortable) है.

सिर्फ संबंध ही नहीं, इंटीमेसी भी जरूरी

अंतरंगता का मतलब केवल शारीरिक संबंध नहीं है. प्यार से बात करना, एक-दूसरे को समय देना, गले लगाना, साथ बैठना और इमोशनल सहयोग देना भी रिलेशनशिप इंटीमेसी का हिस्सा है. डॉ. जैन ने एक अन्य बातचीत में भी इस बात पर जोर दिया कि कपल के बीच love language और affection खत्म नहीं होना चाहिए. उनके अनुसार, जब ये चीजें कम होती हैं तो पार्टनर के overall emotional state पर असर पड़ सकता है.

सभी महिलाओं पर लागू नहीं?

पॉडकास्ट के मुताबिक, डॉ. जैन ने sexless marriages, compatibility और intimacy जैसे विषयों पर चर्चा की है, लेकिन इस खास दावे की पुष्टि नहीं मिलती है. इसलिए इसे सभी महिलाओं या सभी रिश्तों पर लागू करना सही नहीं होगा. असल बात यह है कि किसी भी रिश्ते में भरोसा, आकर्षण, communication, emotional safety और mutual satisfaction मजबूत हों तो पति-पत्नी के बीच भी healthy और fulfilling intimacy संभव है. 

Tags: health news
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