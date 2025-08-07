Michael Douglas: ओरल सेक्स से फैलता है कैंसर का खौफनाक वायरस – माइकल डगलस का वो सच जो आपको झकझोर कर रख देगा!

Michael Douglas: आजकल हेल्थ के बारे में कई बातें सुनने को मिलती हैं कि किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा ओरल सेक्स करना भी भविष्य में आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है? मशहूर अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस के अनुभव से पता चला है कि ओरल सेक्स से होने वाला एक वायरस गले के कैंसर का कारण बन सकता है।

ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) क्या है?

HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक बहुत आम वायरस है, जो मुँह, गले या जननांग के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। ज़्यादातर लोग इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बिना किसी लक्षण के ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में यह वायरस शरीर की कोशिकाओं में बदलाव कर सकता है, जिससे कैंसर हो सकता है।

ओरल सेक्स और गले के कैंसर का संबंध

डॉ. हिशाम मेहन्ना के अनुसार, जिन लोगों ने जीवन में छह या उससे अधिक बार ओरल सेक्स किया हो, उन्हें ओरल सेक्स न करने वालों की तुलना में गले के कैंसर का खतरा 8.5 गुना ज्यादा होता है। 80% से अधिक वयस्कों ने जीवन में कभी न कभी ओरल सेक्स किया होता है, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोगों को गले का कैंसर होता है।

यह वायरस शरीर के डीएनए में जाकर कोशिकाओं को असामान्य रूप से बदल देता है, जिससे वे कैंसर ग्रस्त हो जाती हैं। आमतौर पर हमारा इम्यून सिस्टम इसे खत्म कर देता है, लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनमें यह वायरस लंबे समय तक रहता है और कैंसर का कारण बन सकता है।

माइकल डगलस का अनुभव

अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस ने 2010 में अपने गले के कैंसर के बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि उनका कैंसर HPV वायरस के कारण हुआ था, जो ओरल सेक्स के दौरान फैल सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी समस्या एक बड़े ट्यूमर के कारण हुई थी, जो उनके जीभ के नीचे था। हालांकि, वे कीमोथेरेपी के जरिए ठीक हो गए।

ओरल सेक्स से जुड़े HPV संक्रमण को लेकर जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह वायरस आम है और ज़्यादातर लोग इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन सावधानी न बरतने पर यह गले के कैंसर जैसे गंभीर रोगों का कारण बन सकता है। इसलिए सुरक्षित सेक्स के तरीकों का पालन करना और नियमित जांच कराना फायदेमंद होता है।