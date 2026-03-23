Home > हेल्थ > Morning Routine: सुबह के पहले 2 घंटे बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी! बस उठते ही फॉलो करें ये टिप्स

Morning Routine: सुबह के पहले 2 घंटे बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी! बस उठते ही फॉलो करें ये टिप्स

Morning Routine: सुबह का समय दिन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है. आपकी आदतें, जिनमें जागने के तुरंत बाद आप क्या खाते हैं या क्या करते हैं, यह भी शामिल है, तय करती हैं कि आपका बाकी का दिन कैसा बीतेगा. उदाहरण के लिए, अगर आप ज़्यादा कार्ब्स वाला खाना खाते हैं.

By: Heena Khan | Published: March 23, 2026 1:57:35 PM IST

Morning routine
Morning routine


Morning Routine: सुबह का समय दिन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है. आपकी आदतें, जिनमें जागने के तुरंत बाद आप क्या खाते हैं या क्या करते हैं, यह भी शामिल है, तय करती हैं कि आपका बाकी का दिन कैसा बीतेगा. उदाहरण के लिए, अगर आप ज़्यादा कार्ब्स वाला खाना खाते हैं, तो कुछ ही घंटों में आपको सुस्ती महसूस हो सकती है; इसके मुकाबले, ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना आपको ऊर्जा से भर देगा. इसी तरह, बिना सोचे-समझे फ़ोन पर स्क्रॉल करते रहने से आपकी घबराहट बढ़ सकती है, जबकि इसके उलट, सुबह के शुरुआती 5 मिनट बिना किसी स्क्रीन के, धूप में बिताना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा.

You Might Be Interested In

सुबह कितने बजे उठना सही है?

सुबह पूरे दिन की नींव रखती है; इसलिए, सही समय पर जागना बहुत ज़रूरी है. हर दिन एक ही समय पर जागने की कोशिश करें, आदर्श रूप से सुबह 5:30 AM से 6:30 AM के बीच. इस समय के दौरान जागने से आपका शरीर और मन, दोनों ताज़ा महसूस करते हैं. जागते ही तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन देखने की आदत से बचें; इसके बजाय, पहले 5–10 मिनट चुपचाप बैठकर गहरी साँस लेने का अभ्यास करें. इसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यह शरीर को डिटॉक्स करने और मेटाबॉलिज़्म को बेहतर बनाने में मदद करता है. अगर हो सके, तो कुछ हल्की कसरत, योग, या तेज़ सैर करें; इससे शरीर सक्रिय होता है और पूरे दिन ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है.

Bihar Board 12th Result 2026: खत्म हुआ इंतजार, आ गया क्लास 12 का रिजल्ट, यहां जानें कैसे चेक करें परिणाम

You Might Be Interested In

सुबह के पहले दो घंटे कैसे बिताना सही? 

सुबह के पहले दो घंटे आम ​​तौर पर सबसे ज़्यादा उत्पादक होते हैं, इसलिए इनका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है. जागने के बाद, स्ट्रेचिंग, ध्यान, या योगा करने से अपने शरीर और मन को तैयार करके शुरुआत करें. 

इसके बाद, अपने दिन की योजना बनाने के लिए 15–20 मिनट सोचे, उन कार्यों की एक ‘टू-डू लिस्ट’ बनाएँ जिन्हें आपको पूरा करना है. इससे आपका दिन व्यवस्थित रहता है और तनाव कम करने में मदद मिलती है. 

इस समय के दौरान अहम कामों को निपटाने की कोशिश करें, जैसे पढ़ाई करना, लिखना, या कोई नया कौशल सीखना, क्योंकि सुबह के समय मन सबसे ज़्यादा तेज़ काम करता है. इस दौरान हल्का और स्वस्थ नाश्ता करना भी ज़रूरी है, जैसे फल, ओट्स, या सूखे मेवे.

You Might Be Interested In
Tags: health tipsmorning routinePerfect Morning Routine
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लैक्मे फैशन वीक 2026: इन सेलिब्रिटी ने लगाए रनवे पर...

March 23, 2026

बाथरूम के जिद्दी दाग से हैं परेशान, ऐसे करें साफ

March 22, 2026

उल्टी चप्पल क्यों मानी जाती है अशुभ? जानिए इसके पीछे...

March 22, 2026

वो खिलाड़ी जिन्होंने IPL में शामिल होने के लिए छोड़ी...

March 22, 2026

हफ्ते में बस एक बार करें ये एक्सरसाइज, याददाश्त बनेगी...

March 22, 2026

दुनिया का सबसे भारी हाथी कितने वजन का है?

March 22, 2026
Morning Routine: सुबह के पहले 2 घंटे बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी! बस उठते ही फॉलो करें ये टिप्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Morning Routine: सुबह के पहले 2 घंटे बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी! बस उठते ही फॉलो करें ये टिप्स
Morning Routine: सुबह के पहले 2 घंटे बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी! बस उठते ही फॉलो करें ये टिप्स
Morning Routine: सुबह के पहले 2 घंटे बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी! बस उठते ही फॉलो करें ये टिप्स
Morning Routine: सुबह के पहले 2 घंटे बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी! बस उठते ही फॉलो करें ये टिप्स