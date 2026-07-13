मोटे घुटनों से हैं परेशान? आज से ही अपनाएं ये 5 हेल्दी हैबिट्स, तेजी से फैट होगा कम और मजबूती भी आएगी

How to Burn Knee Fat: घुटनों का स्वस्थ और मजबूत होना पूरे शरीर की गतिशीलता के लिए बेहद जरूरी है. चलना, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना या रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम इन सभी में घुटनों की अहम भूमिका होती है. लेकिन जब घुटनों के आसपास अतिरिक्त चर्बी जमा होने लगती है, तो न सिर्फ पैरों का आकार बदलने लगता है, बल्कि कई लोगों को भारीपन, असहजता और मूवमेंट में भी परेशानी महसूस हो सकती है. हालांकि सिर्फ किसी एक हिस्से, जैसे घुटनों की चर्बी को अलग से कम करना संभव नहीं माना जाता. विशेषज्ञों के अनुसार, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पूरे शरीर का वजन नियंत्रित करने से घुटनों के आसपास जमा अतिरिक्त फैट भी धीरे-धीरे कम हो सकता है. आइए Healthline में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जानिए ऐसे आसान और असरदार उपाय, जो घुटनों के आसपास की अतिरिक्त चर्बी कम करने और पैरों को अधिक फिट व मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

घुटनों को मजबूत बनाने वाले उपाय

रनिंग: शरीर को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए रनिंग (दौड़) बेहतर ऑप्शन है. ऐसा करने से कैलोरी बर्न होती है और घुटनों को भी मजबूती मिलती है. नियमित दौड़ करने से घुटने के फैट को कम किया जा सकता है. बता दें कि, दौड़ लगाने से पहले स्ट्रेच करना बेहद जरूरी होता है. ऐसा करने से आपको चोट लगने का खतरा कम होता है.

साइकिलिंग: साइकिल चलाने से भी शरीर फिट रहता है. नियमित साइकिलिंग करने से दिल को मजबूती मिलती है. साथ ही घुटने भी स्ट्रॉन्ग बनता है. साइकिल चलाने से आपकी जांघ, काल्फ और तो और घुटनों की भी एक्सरसाइज हो जाती है. बता दें कि घुटने की चर्बी कम करने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट तक साइकिलिंग करने की सलाह दी जाती है.

स्क्वाट्स: स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज करने से पैरों को टोन्ड बनाने में मदद मिलती है. नियमित 12 स्क्वाट्स का एक सेट करने से घुटनों पर जमा फैट मक्खन की तरह पिघसने लगता है. इस चमत्कारी एक्सरसाइज को आप घर या कहीं आउटडोर भी कर सकते हैं. ऐसा करने से घुटने हेल्दी रहते हैं.

रस्सी कूद: रस्सी कूद काफी पुराने समय से कई बेहतरीन एक्सरसाइज में से एक है. इसको नियमित करने से पैरों को मजबूती मिलती है, साथ ही घुटनों पर चढ़ी चर्बी भी पिघल जाएगी. इसके अलावा इनमें चोट लगने का खतरा अधिक बढ़ जाता है. कुछ समय ही रस्सी कूद करने से पैरों का फैट आसानी से बर्न हो जाता है. हालांकि इसको करने के लिए सावधानी जरूरी है.

वॉक: शरीर को फिट रखने के लिए सुबह-शाम वॉक करना बहुत जरूरी होता है. इसको नियमित करने से हमारा शरीर हेल्दी और मजबूत रहता है. बता दें कि, वॉक करने से बीमारियों से बचाव होता है और घुटनों को मजबूती मिलती है. इसके अलावा घुटनों पर चढ़ा फैट भी कम होती है.