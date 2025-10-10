होने लगे होंठ बेजान? ठंड में घर बैठे बनाएं ये Natural Lip Balm, गुलाब की पंखुड़ी जैसे लगेंगे लिप्स
होने लगे होंठ बेजान? ठंड में घर बैठे बनाएं ये Natural Lip Balm, गुलाब की पंखुड़ी जैसे लगेंगे लिप्स

Homemade Lip Balm: सर्दियां आते ही आपके लिप्स सूखे पड़ने लगते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे, जिसमे आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके होंठ भी खूबसूरत लगेंगे.

By: Heena Khan | Published: October 10, 2025 2:19:39 PM IST

Natural Lip Balm Tips: सर्दियों ने दस्तक दे दी है और इस मौसम में सबसे ज्यादा लड़कियां अपने फटे और बेजान होठों से परेशान रहती हैं, ऐसे मौसम में हमारे होठ फ़टे रहते हैं और काफी जलन होती है, जिसकी वजह से कुछ खाने का भी मन नहीं करता, कई महिलाओं के तो होठ काले भी पड़ने लगते हैं. ऐसे में होंठों की देखभाल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ हवा और ठंड से होंठ रूखे और फटे हुए हो सकते हैं. बाज़ार में कई तरह के लिप बाम उपलब्ध हैं, लेकिन अक्सर उनमें मिलावट होती है. ऐसे में हम आपको आज एक ऐसे घरेलू लिप बाम के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे होठों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. साथ ही हमारे होठों को और भी खूबसूरत, पिंक और कोमल बना देगा. 

किचन में रखी इस चीज से बनाएं लिप बाम 

घी न सिर्फ़ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि होंठों के लिए भी काफी लाभदायक होता है. इससे एक ऐसा लिप बाम बनाया जा सकता है जिसके आगे हर एक ब्रांड फीका पड़ जाएगा. घी में विटामिन ए, ई और फैटी एसिड होते हैं, जो होंठों को गहराई से नमी प्रदान करते हैं. होंठ अक्सर रूखे और फटे हो जाते हैं, खासकर सर्दियों में या धूप में निकलने पर. घी लिप बाम होंठों को नमी प्रदान करता है और उन्हें लंबे समय तक मुलायम बनाए रखता है. यह आपके होंठों की देखभाल करने का एक प्राकृतिक, रसायन-मुक्त और सबसे सुरक्षित तरीका है.

इन सब चीजों की पड़ेगी जरूरत 

घर पर घी लिप बाम बनाने के लिए ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती. आपको शुद्ध घी, नारियल तेल, शहद और पुदीना या लैवेंडर जैसे आवश्यक तेलों की ज़रूरत होगी. ये सभी सामग्रियां दुकानों पर या घर पर आसानी से मिल जाती हैं. नारियल का तेल होंठों को मुलायम रखता है, शहद नमी देता है, और आवश्यक तेल अपनी खुशबू से उन्हें ताज़ा बनाते हैं. ध्यान रखें कि आवश्यक तेलों का ज़्यादा इस्तेमाल न करें.

घर में कैसे बनाएं लिप बाम? 

सबसे पहले, एक छोटे सॉस पैन में घी और नारियल तेल डालकर धीमी आँच पर पिघलाएँ. मिश्रण के थोड़ा ठंडा होने पर, शहद डालें और अच्छी तरह मिलाएँ. अंत में, अपनी पसंद का एसेंशियल ऑयल डालें और अच्छी तरह मिलाएँ. मिश्रण को एक छोटे बर्तन या लिप बाम ट्यूब में डालें और कमरे के तापमान पर या फ्रिज में ठंडा होने दें. आपका प्राकृतिक लिप बाम कुछ ही घंटों में तैयार हो जाएगा.

TOP CATEGORIES

