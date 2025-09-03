Home > हेल्थ > किडनी डैमेज को कहें अलविदा! ये ड्रिंक्स करेंगे बॉडी को तुरंत क्लीन

किडनी डैमेज को कहें अलविदा! ये ड्रिंक्स करेंगे बॉडी को तुरंत क्लीन

अगर किडनी सही से काम नहीं करती है तो हमारे शरीर काफी सारी बीमारियों को अपने अंदर जगह दे देता है जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, सूजन आना और यूरिन से जुड़ी परेशानियां।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 3, 2025 21:30:20 IST

किडनी हमारे शरीर का एक बेहद ही अहम हिस्सा होता है जो की खून साफ करने में और शरीर से खतरनाक टॉक्सिंस को बाहर निकलने में काफी ज्यादा काम आता है। अगर किडनी सही से काम नहीं करती है तो हमारे शरीर काफी सारी बीमारियों को अपने अंदर जगह दे देता है जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, सूजन आना और यूरिन से जुड़ी परेशानियां। आजकल गलत खान-पान और कम पानी पीने की आदत के कारण किडनी की समस्या बढ़ रही है ऐसे में डाइट में कुछ ऐसी हेल्थी ड्रिंक शामिल करना जरूरी है जो किडनी को डिटॉक्स करने के साथ-साथ उसे हेल्दी बनाए रखते हैं। 

नींबू पानी डिटॉक्स करने का सबसे आसान तरीका होता है

डिटॉक्स करने के लिए सबसे आसान और असरदार ड्रिंक नींबू पानी मानी जाती है, नींबू पानी में मौजूद सिट्रिक एसिड किडनी में स्टोन बनने से रोकते हैं और शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट गुनगुना नींबू पानी मिलाकर पीने से किडनी तो हेल्दी होती है बल्कि मेटाबॉलिज्म भी काफी ज्यादा बेहतर होता है। 

नारियल पानी किडनी का नेचुरल फ्रेंड होता है

नारियल पानी हमारी किडनी को काफी हद तक हेल्दी रखता है और नारियल पानी में पोटेशियम और मिनरल्स होते हैं जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखते हैं। नारियल पानी उन लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है जो अक्सर घर से बाहर रहते हैं। 

ग्रीन टी होती है एंटीऑक्सीडेंट का खजाना

अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रीन टी सिर्फ हमारा वजन घटाने में ही मदद करती है लेकिन ऐसा नहीं होता है ग्रीन टी हमारा वजन तो घटाती ही है साथ ही साथ हमारी किडनी को भी हेल्दी रखती है।  इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में जमा हानिकारक टॉक्सिंस को बाहर निकालते हैं। ग्रीन टी में कैटेचिन नामक एक तत्व होता है जो किडनी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। 

चुकंदर का जूस किडनी के लिए एक पावरफुल क्लीनर होता है

चुकंदर का जूस किडनी डिटॉक्स करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन साबित होता है इसमें नाइट्रेट और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को काफी हद तक बेहतर करते हैं और किडनी की खून की सफाई में मदद करती है यह यूरिन के जरिए आपके शरीर से सारे खराब पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है चुकंदर के जूस में फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन को भी काफी हद तक बेहतर करता है। 

