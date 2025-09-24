ऑफिस की थकान ने छीन लिया है रोमांस का मजा? दूध के साथ मिलाकर पीएं यह चीज, 10 गुना बढ़ जाएगी मर्दाना ताकत!

How to increase sexual stamina: भागदौड़ वाली जिंदगी में काम के प्रेशर और ऑफिस की थकान बड़ी समस्या बन चुकी है. पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना, मीटिंग्स और डेडलाइन्स का स्ट्रेस न सिर्फ दिमाग को थका देता है, बल्कि शरीर की एनर्जी भी खींच लेता है. नतीजा यह होता है कि घर लौटने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता है, जिसका असर बेडरूम रोमांस और यौन संबंधों पर भी देखने को मिलता है. अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. यहां हम एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सेक्स लाइफ को शानदार बनाने में मदद कर सकती है.

सेक्स लाइफ को शानदार बना सकती है यह एक चीज

आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी-बूटियां हैं जिन्हें डाइट में शामिल करने से यौन स्वास्थ्य बेहतर बन सकता है. इन्हीं जड़ी-बूटियों में शतावरी भी शामिल है. आइए, यहां जानते हैं शतावरी क्या है और यह कैसे आपकी सेक्स लाइफ पर असर डालती है.

शतावरी कैसे डालती है सेक्स लाइफ पर असर?

नाइटफॉल/स्वप्नदोष से राहत

कई पुरुषों को नाइटफॉल यानी स्वप्नदोष की समस्या होती है. अगर यह समस्या लंबे समय तक रहे तो कई बार शर्मिंदगी और रिश्तों में दूरी की वजह भी बन जाती है. ऐसे में अगर स्वपन्नदोष की समस्या से जूझ रहे हैं, तो शतावरी को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. शतावरी को कूटकर पाउडर बना लें और फिर एक चम्मच रोज रात दूध में मिलाकर पीएं.

सेक्स पॉवर

थकान और स्ट्रेस की वजह से सेक्स पॉवर और सेक्स स्टेमिना कम होने लगता है. ऐसे में लंबे समय तक बेड पर परफॉर्मेंस देना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में भी शतावरी आपकी मदद कर सकती है.

स्पर्म काउंट

अगर आप शतावरी अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो यह लो स्पर्म काउंट और उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाने में मदद करती है. इतना ही नहीं, अगर सेक्स की इच्छा यानी लिबिडो कम हो गया है तो उसे भी यह बढ़ा सकती है. हालांकि, इसे लिमिट में ही अपनी डाइट में शामिल करें.

शीघ्रपतन में फायदा

अगर किसी व्यक्ति को शीघ्रपतन की समस्या है तो वह भी शतावरी दूर कर सकती है. दरअसल, शतावरी का सेवन करने से पुरुषों के हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं. साथ ही मानसिक तनाव और स्ट्रेस कम करने में भी इसे फायदेमंद माना गया है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.