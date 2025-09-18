शाम होते ही शरीर की बैटरी लगती है डाउन, तो सुबह पीएं इस चीज का पानी…बेडरूम में पार्टनर भी होगी खुश!
Foods to increase sexual performance: ऑफिस से लौटने के बाद बॉडी की बैटरी डाउन होने लगती है? थकान का असर बेडरूम रोमांस पर भी दिखने लगा है? तो अपनी डाइट में एक ऐसी चीज शामिल करें, जो कमजोरी को दूर करने और ताकत बढ़ाने में मदद करती है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 18, 2025 11:13:13 AM IST

How to increase sexual stamina naturally: पूरा दिन भागदौड़ और टेंशन लेने के बाद शाम को थकान होना लाजमी है. जिसकी वजह से कई बार बेडरूम रोमांस में भी कमी आने लगती है. अगर आप भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो सुबह एक ऐसी चीज का पानी पीना शुरू करें, जो आपका दिन तो दिन, रात भी बना देगी. यह छोटी-सी चीज और कोई नहीं बल्कि किशमिश है. जी हां, किशमिश के पानी को गुणों की खान माना जाता है. इसमें ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहने में मदद करते हैं और रात को बेडरूम रोमांस यानी यौन संबंध (Sexual Stamina) में भी भरपूर स्टेमिना दे सकते हैं. 

किशमिश दूर कर सकती है शरीर की कमजोरी!

थकान और कमजोरी की वजह से अगर आप अपका बेडरूम परफॉर्मेंस (Weak Sexual Stamina) खराब हो गया है तो किशमिश आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगी. किशमिश में ऐसे तत्व होते हैं, जो सिर्फ पुरुषों को ही नहीं महिलाओं की सेहत के लिए भी जरूरी होते हैं. 

ऐसा माना जाता है कि अगर किशमिश का पानी हफ्ते में 3 दिन भी पी लिया जाए तो कमजोरी और स्टेमिना की समस्याएं कम हो सकती हैं. साथ ही आपका बेडरूम रोमांस यानी सेक्स लाइफ भी बेहतर हो सकती है. 

कब और कैसे पीना चाहिए किशमिश का पानी

किशमिश का पानी सुबह नाश्ते से पहले यानी खाली पेट पीना है. लेकिन, इसके लिए रात को ही तैयारी करनी होगी. सबसे पहले 8 से 10 किशमिश के दाने लें और उन्हें धोने के बाद एक गिलास पानी में भरकर रातभर के लिए छोड़ दें. अब सुबह इस पानी को पी लें और किशमिश को चबाकर खा लें. आप चाहें तो भीगी किशमिश को पानी में ही चम्मच से मैश करके भी पी सकते हैं. 

अगर कभी किशमिश रात में भिगोना भूल जाएं तो किशमिश को धोने के बाद सुबह ऐसे ही चबाकर भी खा सकते हैं. हालांकि, इसके बाद हल्का गुनगुना पानी पी लें. 

क्यों मानी जाती है किशमिश फायदेमंद?

किशमिश शरीर की कई कमियों को दूर करती है और स्टेमिना (Ways to increase stamina) बढ़ाने में मदद करती है. ऐसा माना गया है कि किशमिश में विटामिन ए, बी-कॉम्प्लेक्स और सेलीनियम होता है जो लीवर की परेशानियां, गुप्त रोग और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

