35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय
Home > हेल्थ > 35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय

35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय

Tips to Improve Sexual Health: बढ़ती उम्र के साथ आपकी रोमांस टाइमिंग यानी सेक्स टाइमिंग कम हो गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां 5 उपाय लेकर आए हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 20, 2025 8:55:36 AM IST

35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय

How to improve sexual health: 35 की उम्र के बाद शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं. यह बदलाव सिर्फ महिलाओं के शरीर में नहीं, बल्कि पुरुषों में भी देखने को मिलते हैं. बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना, थकान, तनाव और लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें सीधी तरह से उनकी रोमांटिक लाइफ पर असर डालना शुरू कर देती हैं. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ बेडरूम परफॉर्मेंस कम होने लगती है, जिसमें पहले जैसा स्टैमिना और टाइमिंग नहीं रहती है. ऐसे में कई लोग परेशान हो जाते हैं. लेकिन, परेशान होने की नहीं, बल्कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत होती है. 

बेडरूम में ‘रोमांस’ टाइमिंग बढ़ा सकते हैं ये 5 टिप्स

नया पोजिशन करें ट्राई

अक्सर बेडरूम में परफॉर्मेंस वीक होने की वजह से पार्टनर शिकायत करने लगती हैं, जिसकी वजह से पुरुषों पर भी चाहा-अनचाहा प्रेशर बन जाता है. ऐसे में अगर आप बेडरूम प्रेशर को कम करना चाहते हैं और टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही पोजिशन में यौन संबंध नहीं बनाएं. इसके लिए अलग-अलग पोजिशन भी ट्राई कर सकते हैं. 

फोरप्ले भी है जरूरी

इंटीमेसी का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है. इसमें कई चीजें शामिल हैं, जिसमें फोरप्ले सबसे जरूरी माना जाता है. अगर आप पार्टनर को खुश करना चाहते हैं तो इंटरकोर्स से पहले फोरप्ले पर ध्यान दें. इससे सेक्स पीरियड लंबा होता है और पार्टनर को ऑर्गेज्म तक पहुंचने में आसानी होती है. 

अल्कोहल और स्मोकिंग से रहें दूर 

35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय

कई रिसर्च में ऐसा पाया गया है जो पुरुष शराब और धूम्रपान का सेवन ज्यादा करते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और लंबे समय में जाकर यह यौन क्षमता पर भी असर डालता है. ऐसे में अगर अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी बनाई जाए तो रोमांस टाइमिंग बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है.

डाइट का रखें ध्यान

बेडरूम रोमांस में फिजिकल एक्टिविटी के लिए स्टेमिना लगता है. यह स्टेमिना हेल्दी डाइट से आता है. ऐसे में सीधा मतलब है कि अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज रोजाना करें. इसके अलावा आप अपनी डाइट में कुछ आर्युवेदिक हर्ब्स जैसे शिलाजीत भी शामिल कर सकते हैं. यह पुरुषों में सेक्स ड्राइव और सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ाने में मदद करता है. 

पार्टनर से करें खुलकर बात

कई बार परफॉर्मेंस प्रेशर और कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी सेक्सुअल टाइमिंग कम होने लगती है. ऐसे में पार्टनर से खुलकर बात करें और अपनी परेशानियों को शेयर करें. इससे रिलेशनशिप में समझ और रोमांस दोनों ही बढ़ता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: health tipsIntimate HealthSex and RelationshipsSexual HealthSexual Wellnes
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय
35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय
35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय
35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय