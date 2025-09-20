35 की उम्र के बाद घट गई है ‘रोमांस’ में टाइमिंग? पार्टनर को खुश करने के लिए आज से ही अपनाएं ये 5 उपाय

How to improve sexual health: 35 की उम्र के बाद शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं. यह बदलाव सिर्फ महिलाओं के शरीर में नहीं, बल्कि पुरुषों में भी देखने को मिलते हैं. बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना, थकान, तनाव और लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें सीधी तरह से उनकी रोमांटिक लाइफ पर असर डालना शुरू कर देती हैं. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ बेडरूम परफॉर्मेंस कम होने लगती है, जिसमें पहले जैसा स्टैमिना और टाइमिंग नहीं रहती है. ऐसे में कई लोग परेशान हो जाते हैं. लेकिन, परेशान होने की नहीं, बल्कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत होती है.

बेडरूम में ‘रोमांस’ टाइमिंग बढ़ा सकते हैं ये 5 टिप्स

नया पोजिशन करें ट्राई

अक्सर बेडरूम में परफॉर्मेंस वीक होने की वजह से पार्टनर शिकायत करने लगती हैं, जिसकी वजह से पुरुषों पर भी चाहा-अनचाहा प्रेशर बन जाता है. ऐसे में अगर आप बेडरूम प्रेशर को कम करना चाहते हैं और टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही पोजिशन में यौन संबंध नहीं बनाएं. इसके लिए अलग-अलग पोजिशन भी ट्राई कर सकते हैं.

फोरप्ले भी है जरूरी

इंटीमेसी का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है. इसमें कई चीजें शामिल हैं, जिसमें फोरप्ले सबसे जरूरी माना जाता है. अगर आप पार्टनर को खुश करना चाहते हैं तो इंटरकोर्स से पहले फोरप्ले पर ध्यान दें. इससे सेक्स पीरियड लंबा होता है और पार्टनर को ऑर्गेज्म तक पहुंचने में आसानी होती है.

अल्कोहल और स्मोकिंग से रहें दूर

कई रिसर्च में ऐसा पाया गया है जो पुरुष शराब और धूम्रपान का सेवन ज्यादा करते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और लंबे समय में जाकर यह यौन क्षमता पर भी असर डालता है. ऐसे में अगर अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी बनाई जाए तो रोमांस टाइमिंग बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है.

डाइट का रखें ध्यान

बेडरूम रोमांस में फिजिकल एक्टिविटी के लिए स्टेमिना लगता है. यह स्टेमिना हेल्दी डाइट से आता है. ऐसे में सीधा मतलब है कि अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज रोजाना करें. इसके अलावा आप अपनी डाइट में कुछ आर्युवेदिक हर्ब्स जैसे शिलाजीत भी शामिल कर सकते हैं. यह पुरुषों में सेक्स ड्राइव और सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ाने में मदद करता है.

पार्टनर से करें खुलकर बात

कई बार परफॉर्मेंस प्रेशर और कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी सेक्सुअल टाइमिंग कम होने लगती है. ऐसे में पार्टनर से खुलकर बात करें और अपनी परेशानियों को शेयर करें. इससे रिलेशनशिप में समझ और रोमांस दोनों ही बढ़ता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.