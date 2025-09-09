Home > हेल्थ > Men’s Health : दूध में मिलाकर पिएं ये खास चीज, दोगुनी होगी ताकत, असर देख आप भी रह जाएंगे दंग

Sex Power: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग अपने खानपान पर ध्यान नहीं दे पाते जिसके वजह से उन्हें यौन समस्या का भी सामना करना पड़ता है।

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 9, 2025 11:30:00 IST

Milk for men sexual health
Milk for men sexual health

Sex Power: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग अपने खानपान और लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसके वजह से धीरे-धीरे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जिनमें से यौन समस्या का भी एक है, यौन समस्या के वजह से ना केवल आत्मविश्वास कम होता है बल्कि कई बार हमें शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानतें हैं कि यौन समस्या का इलाज आपके किचन में ही है? आइए जानतें हैं एक ऐसी ड्रिंक के बारे में जो यौन समस्या में बहुत ही फायदेमंद होती है और इसे बनाने का तरीका भी एकदम आसान है।

कैसे बनती है यह खास ड्रिंक

यह ड्रिंक दूध के साथ अश्वगंधा पाउडर मिलाकर तैयार की जाती है,इसको बनाना बहुत ही आसान है आप 5 मिनट से भी कम समय मे इस खास तरीके की ड्रिंक को तैयार कर सकतें हैं । यह हमारे शरीर की ताकत बढ़ाने के साथ-साथ पूरे शरीर को एक्टिव रखता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता,रोजाना नियमित रुप से इसके सेवन से हमारी मर्दानगी और स्टेमिना में शानदार फर्क दिखाई देता है।

ड्रिंक को बनाने का सही तरीका

एक गिलास ड्रिंक को बनाने के लिए आप इस तरीके को फॉलो कर सकतें हैं-

1 गिलास दूध

1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर

बनाने की विधि

सबसे पहले दूध को हल्का गर्म कर लें।

दूध को आंच से उतारकर एक गिलास में रखें और इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें।

अब इसमें 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालें।

चम्मच की मदद से इसे दूध में अच्छी तरह मिला दें।

अब यह ड्रिंक बनकर तैयार है

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार दूध के साथ अश्वगंधा पाउडर का नियमित सेवन करने से शरीर में उनमे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तेजी से बढ़ता है, जिससे सेक्सुअल हेल्थ, मर्दानगी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

