Brain Boosting Tips: बस इस एक चीज का करें रोजाना सेवन, तेज होगा दिमाग व सब कुछ पढ़ा लिखा रहेगा याद

Brain Boosting Tips: अगर आप भी रोजाना सब कुछ भूलने की समस्या से परेशान रहते हैं तो हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया यह तरीका आपके लिए काफी कारगर रहेगा..

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 31, 2025 14:15:55 IST

Which foods increase brain power
Which foods increase brain power

Brain Boosting Tips: आज के आजकल के भाग दौड़ और काम से भरी दुनिया में लोग अपनी चीजों को याद रखना भूल जाते हैं क्योंकि किसी भी चीज का सीधा असर हमारे दिमाग पर ही पड़ता है इसलिए आईए जानते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार दिमाग को तेज रखने के कुछ तरीके

विटामिन B12 से भरपूर फूड्स

हमारे शरीर और दिमाग के लिए विटामिन बी 12 सबसे ही जरूरी होता है यह दिमाग की कोशिकाओं को भी विकसित करता है और भूलने की समस्या को काम करता है इसमें सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग को स्वस्थ रखते हैं विटामिन बी 12 हमें एकाग्रता में भी मदद करता है

एंटीऑक्सीडेंट्ससे भरपूर खानपान

डॉक्टर के अनुसार हमें एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर खानपान को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह हमारे दिमाग को रेडिकल्स से बचकर मजबूत बनाते हैं और याददाश्त को भी बढ़ाते हैं उनके लिए आप हरी सब्जियां, बादाम, अखरोट का ,जूस अलसी के बीच आदि खा सकते हैं।

भरपूर नींद ले

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार हमारे दिमाग के लिए नींद बहुत ही जरूरी होती है नींद अगर पूरी ना हो तो हमें भूलने की समस्या बढ़ती ही जाती है, हमें रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए।

फिजिकल एक्टिविटी

फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर के साथ-साथ दिमाग को भी मजबूत रखती है रोजाना एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जिससे हमारा दिमाग तेज और फोकस्ड भी रहता है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags: Which foods increase brain power
