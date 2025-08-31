अंजीर असली है या फिर नकली? जानें पहचानने करने के आसान तरीके और नकली अंजीर खाने के बड़े नुकसान

Tips to Identify Real Or Fake Figs: जब बात ड्राई फ्रूट्स की आती है, तो सिर्फ़ काजू, बादाम और अखरोट का ही ज़िक्र नहीं होता। एक और ड्राई फ्रूट है जिसकी मिठास सेहत पर कमाल का असर डालती है। बता दे कि, उस ड्राई फ्रूट का नाम है अंजीर। अंजीर को ड्राई फ्रूट्स का राजा भी कहा जाता है। असली अंजीर स्वाद और सेहत दोनों के लिए कई कमाल के फायदे देते हैं। लेकिन अगर आप अनजाने में मिलावटी अंजीर का सेवन कर रहे हैं, तो यह आपकी सेहत को भारी नुकसान भी पहुँचा सकता है। ऐसे में असली और नकली अंजीर में फ़र्क़ करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आइए जानते हैं असली और नकली अंजीर में फ़र्क़ कैसे करें।

ऐसे करें असली और नकली अंजीर की पहचान

रंग से कर सकते हैं पहचान

जब भी आप अंजीर खरीदने जाएँ, तो सबसे पहले उसका रंग देखें। अगर अंजीर बहुत ज़्यादा पीले, सुनहरे या चमकदार दिख रहे हैं, तो समझ लें कि अंजीर को केमिकल से प्रोसेस किया गया है। वहीं हल्के भूरे या गहरे भूरे रंग के अंजीर, जो दिखने में ज़्यादा चमकदार नहीं होते, असली और खाने के लिए सुरक्षित माने जाते हैं।

सुगंध से करे पहचान

असली अंजीर में हल्की मिठास जैसी प्राकृतिक खुशबू होती है। दूसरी ओर, नकली अंजीर में आपको एक अजीब सी गंध आ सकती है।

बनावट को देखें

असली और नकली अंजीर की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें बीच से तोड़कर देखें। अगर अंजीर अंदर से लाल या मैरून रंग का है और उसमें छोटे-छोटे बीज भी दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके हाथ में असली अंजीर है। वहीं, अगर अंजीर अंदर से सफेद या पीले रंग का है, तो समझ जाइए कि उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया है।

छूकर करें पहचान

असली या नकली अंजीर की पहचान करने के लिए, उसे हाथ में लेकर हल्के से दबाएँ। अगर अंजीर असली है, तो वह छूने में थोड़ा मुलायम और चिपचिपा होगा। जबकि नकली अंजीर बहुत सख्त और सूखे होंगे।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है।