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बरसात में धूप हुई गायब? शरीर में Vitamin D की पूर्ति के लिए खाएं ये 7 चीजें, हड्डियों में बनी रहेंगी जान

Vitamin D Rich Food: बरसात का मौसम आते ही तेज धूप से बचने का सिलसिला शुरू हो जाता है. आसमान में बादल और लगातार बारिश के कारण कई दिनों तक शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती है. ऐसे में शरीर में विटामिन D की कमी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इसका सबसे प्रमुख नेचुरल स्रोत सूर्य की रोशनी है. लेकिन, कुछ हेल्दी चीजें इस कमी को दूर कर सकती हैं.

By: Lalit Kumar | Published: August 16, 2026 2:20:41 PM IST

Vitamin D Rich Food
Vitamin D Rich Food


Vitamin D Rich Food: बरसात का मौसम आते ही तेज धूप से बचने का सिलसिला शुरू हो जाता है. आसमान में बादल और लगातार बारिश के कारण कई दिनों तक शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती है. ऐसे में शरीर में विटामिन D की कमी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इसका सबसे प्रमुख नेचुरल स्रोत सूर्य की रोशनी है. विटामिन D सिर्फ हड्डियों की मजबूती के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि यह शरीर में कैल्शियम के बेहतर अवशोषण और मांसपेशियों के सामान्य कामकाज में भी भूमिका निभाता है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि कम धूप होने के बाद भी कुछ हेल्दी डाइट विटामिन D की जरूरत को पूरा कर सकती है. 

बता दें कि, कुछ खाद्य पदार्थों में नेचुरल विटामिन D पाया जाता है, जबकि कई फूड्स विटामिन D से फोर्टिफाइड होते हैं. अगर बारिश के कारण धूप नहीं मिल पा रही है, तो डाइट में इन विकल्पों को शामिल करना मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं वे 7 चीजें, जिन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर विटामिन D की कमी से बचने में मदद मिल सकती है-

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शरीर के लिए क्यों जरूरी है विटामिन डी

नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा के मुताबिक, विटामिन D हमारी हड्डियों, इम्यून सिस्टम और समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. आप कुछ चीजों को डाइट में शामिल कर विटामिन D की कमी को पूरा कर सकते हैं. जानिए कुछ ऐसे नेचुरल स्रोत, जिनसे आप विटामिन D प्राप्त कर सकते है. 

विटामिन डी की कमी को दूर करेंगे ये फूड्स

वसायुक्त मछलियां: वसायुक्त मछलियां जैसे सालमोन, मैकेरल, सार्डिन और ट्यूना विटामिन D के अच्छे स्रोत हैं. इन मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं. सप्ताह में दो-तीन बार इन मछलियों का सेवन करने से आप आसानी से विटामिन D प्राप्त कर सकते हैं.

कॉड लिवर ऑयल: कॉड लिवर ऑयल विटामिन D का बेहतरीन स्रोत है. सिर्फ एक चम्मच कॉड लिवर ऑयल से आपकी पूरी दिन की विटामिन D की जरूरत पूरी हो सकती है. इसके अलावा, यह ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भी भरपूर होता है, जो हृदय और मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है. 

अंडे की जर्दी: अंडे की जर्दी में भी विटामिन D होता है. अगर आप अंडे खाना पसंद करते हैं, तो यह एक आसान तरीका है विटामिन D प्राप्त करने का. फ्री-रेंज अंडों में अधिक विटामिन D होता है, क्योंकि मुर्गियों को अधिक सूरज की रोशनी मिलती है. 

मशरूम: मशरूम, खासकर शिटाके और मैटाके जैसे प्रकार, विटामिन D के अच्छे स्रोत हैं. ये सूरज की रौशनी के संपर्क में आने पर विटामिन D का निर्माण करते हैं, जैसे मानव त्वचा करती है. इन मशरूम को सूर्य या यूवी लाइट में उगाने से इनका विटामिन D कंटेंट और बढ़ जाता है. 

फोर्टिफाइड डेयरी और प्लांट-बेस्ड मिल्क: दूध, दही और कुछ पनीर विटामिन D से फोर्टिफाइड होते हैं. अगर आप डेयरी उत्पाद नहीं खाते हैं, तो आप सोया, बादाम या ओट मिल्क जैसे प्लांट-बेस्ड मिल्क का उपयोग कर सकते हैं, जो विटामिन D से फोर्टिफाइड होते हैं. ये विकल्प विटामिन D की कमी को दूर करने में मदद करते हैं. 

फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस: जो लोग डेयरी नहीं पीते हैं, उनके लिए फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस एक अच्छा विकल्प है. कई ब्रांड अपने ऑरेंज जूस में विटामिन D फोर्टिफाई करते हैं, जिससे यह विटामिन C के साथ-साथ विटामिन D का भी स्रोत बन जाता है. इसे आप नाश्ते में या दिनभर के किसी भी समय पी सकते हैं.

एल्गी और लाइकेन-बेस्ड सप्लीमेंट्स: जो लोग शाकाहारी हैं, उनके लिए एल्गी और लाइकेन-बेस्ड सप्लीमेंट्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं. ये विटामिन D का एक नेचुरल स्रोत होते हैं, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी हैं, जो पशु उत्पादों से बचते हैं. इस तरह, सूरज की रोशनी से बचकर भी आप विटामिन D की कमी को दूर कर सकते हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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