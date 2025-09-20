लव मेकिंग में अब नहीं रहा पहले वाला स्पार्क? फटाफट डाइट में शामिल कर लें यह चीज, पार्टनर भी हर दिन करेगी इंतजार

Ways to Improve Sexual Health: थकान, तनाव, गलत खानपान और भागमभाग वाली लाइफ का असर सेक्सुअल हेल्थ पर पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है. जहां सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Health) खराब होने लगती है, वहीं लव मेकिंग और बेडरूम रोमांस में पहले वाली बात नहीं रहती है. अगर आप भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो हो सकता है कि समय के साथ आपकी सेक्स ड्राइव कम हो गई हो.

सेक्स ड्राइव (Sex Drive) यानी यौन संबंध बनाने की इच्छा कम होने के पीछे इमोशनल और साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, जो कई बार हार्मोन्स के इम्बैलेंस और शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो सकते हैं. ऐसे में सबसे पहले डाइट और लाइफस्टाइल दोनों को ही सुधारने की जरूरत होती है.

लव मेकिंग शानदार बनाने के लिए डाइट में शामिल करें यह चीज

लव मेकिंग और बेडरूम रोमांस को पहले की तरह शानदार बनाने में आपकी मदद अखरोट कर सकता है. ऐसा कई रिसर्च और एक्सपर्ट्स ने माना है कि अखरोट में भरपूर मात्रा में फाइबर, ओमेगा-3 और मैग्नीशियम पाया जाता है. यह सभी पोषक तत्व इम्यूनिटी मजबूत करने के साथ-साथ सेक्सुअल हेल्थ (Tips for Sexual Health) को भी ठीक रखते हैं. आइए, यहां जानते हैं कि कैसे अखरोट सेक्स लाइफ के लिए फायदेमंद होता है.

प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ावा

हार्वर्ड हेल्थ की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एशिड और मैग्नीशियम होता है, जो पेनिस एरिया में ब्लड फ्लो को तेज करता है. ऐसे में यह प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में भी मदद करता है. इसके अलावा अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और सेक्सुअली हेल्दी रहने में मदद करते हैं.

इरेक्टाइल डिसफंक्शन

सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थकेयर जर्नल के मुताबिक, अगर आप बिस्तर में पार्टनर को खुश या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Erectile Dysfunction) की वजह से हो सकता है. इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को ठीक करने के लिए भी अखरोट फायदेमंद माना गया है.

सेक्स ड्राइव बढ़ाने में मदद

अगर पूरे दिन की थकान के बाद पार्टनर के पास जाने का मन नहीं करता है, तो यह कम सेक्स ड्राइव (Sex Drive) औऱ लो लिबिडो (Low Libido) की वजह से होता है. लो लिबिडो की समस्या को दूर करने में भी अखरोट मदद कर सकता है. ऐसा माना गया है कि अखरोट में अमीनो एसिड एल-आर्जिनिन होता है, जो सेक्सुअल ड्राइल को बढ़ाता है. इतना ही नहीं, अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 वजाइना में होने वाली ड्राइनेस को कम करता है, जिससे बेडरूम रोमांस का मजा बढ़ सकता है.

