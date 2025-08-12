Home > हेल्थ > Heart Attack से बचने के 5 सबसे आसान तरीके, अगर रोजाना कर लिया इसे फॉलो तो हार्ट रहेगा फिट और सुपर एक्टिव

Heart Attack Prevention: हार्ट अटैक की घटनाएँ बहुत आम हो गई हैं। लेकिन, अगर हम रोज़ाना कुछ आसान आदतें अपनाएँ, तो हमारा दिल हमेशा स्वस्थ और सुपर एक्टिव रह सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 आसान तरीकों के बारे में।

Published: August 12, 2025 14:03:45 IST

Heart Attack Prevention
Heart Attack Prevention

Heart Attack Prevention : भागदौड़ भरी ज़िंदगी, गलत खान-पान और तनावपूर्ण माहौल में हार्ट अटैक का खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है। आजकल युवा भी हृदय रोगों का शिकार हो रहे हैं, जो पहले सिर्फ़ बुज़ुर्गों तक ही सीमित थे। लेकिन, अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और कारगर आदतें अपनाकर हम अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ और एक्टिव रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको हार्ट अटैक से बचने के 5 ऐसे आसान तरीके बताएँगे, जिनका अगर आप रोज़ाना पालन करेंगे, तो आपका दिल न सिर्फ़ स्वस्थ रहेगा, बल्कि सुपर एक्टिव भी रहेगा। तो आइए जानते हैं वो ज़रूरी टिप्स जो आपके दिल को नई ताकत देंगे।

हार्ट अटैक से बचने के लिए अपनाएँ ये उपाय

रोज़ाना टहलें या व्यायाम करें

शरीर को एक्टिव रखना दिल के लिए सबसे ज़रूरी है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट टहलें। योग, स्ट्रेचिंग या साइकिलिंग जैसे हल्के व्यायाम भी फायदेमंद होते हैं। ये रक्त संचार को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं और दिल को मज़बूत बनाते हैं।

स्वस्थ आहार अपनाएँ

हम जो खाते हैं, वह हमारे हृदय के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। हरी सब्ज़ियाँ, फल, ओट्स, मेवे और रेशे युक्त खाद्य पदार्थ खाएँ। तले हुए, ज़्यादा नमक और मीठे खाद्य पदार्थों से बचें। ओमेगा-3 फैटी एसिड (जैसे मछली, अलसी के बीज) हृदय के लिए बहुत अच्छे होते हैं।

तनाव से दूर रहें

अत्यधिक तनाव हृदय पर बुरा प्रभाव डालता है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान या गहरी साँस लेने का अभ्यास करें। सकारात्मक सोचें और छोटी-छोटी बातों की चिंता न करें। अच्छी नींद लें, क्योंकि नींद की कमी भी हृदय रोग का कारण बन सकती है।

धूम्रपान और शराब से दूर रहें

धूम्रपान और अत्यधिक शराब पीना हृदय के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो इसे छोड़ने का प्रयास करें। शराब का सेवन सीमित करें या पूरी तरह से बंद कर दें। इससे हृदय की धमनियाँ साफ़ रहती हैं और दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है।

नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाएँ

कभी-कभी हृदय रोग बिना किसी लक्षण के भी हो सकता है। साल में एक बार अपने रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की जाँच करवाएँ। अगर परिवार में हृदय रोग का इतिहास रहा है, तो ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर की सलाह पर समय-समय पर ECG या अन्य जाँच करवाना फ़ायदेमंद साबित होता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

