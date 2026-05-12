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Reels का Slow Poison: जिसे आप मनोरंजन समझ रहे हैं, जानिए कैसे वो निगल रहा है आपका दिमाग!

घंटों तक रील्स स्क्रॉल करने की आदत से याद्दाश्त पर बुरा असर पड़ता है. इससे आपके फैसले करने की क्षमता प्रभावित होती है और चीजों को लेकर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते. जानिए एक्सपर्ट का क्या कहना है?

By: Kajal Jain | Published: May 12, 2026 12:25:47 PM IST

Reels का Slow Poison: जिसे आप मनोरंजन समझ रहे हैं, जानिए कैसे वो निगल रहा है आपका दिमाग!
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क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाया और रील्स स्क्रॉल करते-करते कब एक एक घंटा बीत जाए पता ही नहीं चलता. पहले एक रील इंट्रस्टिंग लगती है, फिर दूसरी और कब दर्जनों रील स्क्रॉल करते हुए समय बीत जाता है पता नहीं चलता. यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो सावधान हो जाएं. इस आदत को Mindless Scrolling कहते हैं. एक रिसर्च से पता चला है कि आपकी ये आदत दिमाग के फ्रंड लोब को प्रभावित करती हैं. लगातार कई दिनों तक इस आदत के बने रहने से आपका फोकस , डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल पर बुरा असर पड़ता है. सबसे ज्यादा ये नींद के शेड्यूल को बिगाड़ देता है, जिससे आगे चलकर गंभीर मानसिक बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है.

क्या कहती है रिसर्च?

रील्स और शॉर्ट वीडियो के नकारात्मक प्रभावों का पता लगाने के लिए लगभग 98,000 लोगों पर 71 अध्ययनों किए जा चुके हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में इन सभी स्टडी का विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चला है कि ज्यादा रील्स और शॉर्ट वीडियो देखने से फोकस करनी की क्षमता कम होती है, सेल्फ कंट्रोल पर भी बुरा असर पड़ता है. जब आप घंटों तक रील्स स्क्रॉल करते हैं तो आगे चलकर Stress और Anxiety भी घेल सकते हैं.

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डोपामाइन से है कनेक्शन

डोपामाइन एक केमकिल है जो हमारे मूड, मोटिवेशन और ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को रेगुलेट करता है. जब हम कुछ अचीव करते हैं, खाना एंजॉय करते हैं या अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताते है तो ऐसी कई खुशी के पलों में डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन अब यही खुशी लोगों को रील्स और शॉर्च वीडियो स्क्रॉल करके मिल रही है. दरअसल, रील्स और वीडियो देखने से डोपामाइन ट्रिगर होता है और फिर हमारा दिमाग और ज्यादा इसे स्क्रॉल करने की चाहत रखता है. ऐसा फास्ट फूड, एल्कोहॉल और स्मोकिंग की लत में भी होता है. इसका नुकसान ये है कि जब आपको रील्स या वीडियो स्क्रॉल करने को नहीं मिलती तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, कोई और काम करने का मन नहीं करता और एंग्जाइटी होने लगती है.

फोकस में कमी

लगातार कई घंटों तक रील्स या शॉर्ट वीडियो देखने से हमारा दिमाग खुशी का आदी हो जाता है, जिससे पढ़ाई और फोकस वाले काम मुश्किल लगते हैं. इसका नतीजा ये होता है कि आपको डीप रिसर्च और लंबे टास्क को करने में परेशानी आती है और आपका माइंड उतना अंटेंटिव होके फोकस नहीं कर पाता.

फैसले लेने में मुश्किल

EEG स्टडीज से ये बात भी सामने आई है कि लगातार रील्स और वीडियो स्क्रॉल करते हुए हमारा सेल्फ कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है. एक के बाद एक रील देखने से दिमाग में सिग्नल सही से नहीं पहुंच पाते. ऐसे में आप डिसाइड नहीं कर पाते कि रील को स्क्रॉल क्यों कर रहे हैं या इसे बंद कब करना है. इससे डिसीजन मेकिंग प्रभावित होती है.

दिमाग की सिकुडन

एक्सपर्ट की रिसर्च से पता चला है कि दिमाग का एक हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं वो 26-27 साल की उम्र तक विकसित होता है. ये सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग मेन रोल अदा करता है, लेकिन जब कम उम्र से ही स्क्रीन टाइम के आदि हो जाते हैं तोप्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ सकता है.

कमजोर याद्दाश्त

दिमाग के टेम्पोरल लोब में एक हिप्पोकैंपस नामक की संरचना होती है, जो लर्निंग, मेमोरी और फीलिंग्स के लिए जिम्मेदार है. जब आप रात में इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं तो इससे याद्दाश्त तो कमजोर होती ही है, नींद की क्वालिटी भी लूज हो जाती है. इसलिए कुछ लोगों में चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और याद रखने में समस्या होने लगती है.  

क्या कहते हैं वैज्ञानिक?

वैज्ञानिकों ने रील्स और शॉर्ट वीडियो की लत को पॉपकॉर्न ब्रेन का नाम दिया है. ये आदत बच्चों और युवाओं में ज्यादा देखी जा रही है. इससे बचने के लिए Digital Hygiene मेंटेन करना ही एक मात्र ऑप्शन है. स्क्रीन टाइम लिमिट तय करके या छोटे-छोटे ब्रेक्स लेकर ब्रेन को भी रीसेट किया जा सकता है, जिससे क्लैरिटी के साथ सोच पाएंगे. एक्सपर्ट ने इस आदत से छुटकारा पाने के लिए No-Screen Day  का भी सुझाव दिया है. आपकी ये आदत डिजिटल लत मेंन बदवल जाए इसके लिए दिन के सिर्फ 2 से 3 घंटे स्क्रीन के लिए निर्धारित कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-बिना Cooking Oil कैसे बनाएं टेस्टी खाना? पीएम मोदी की अपील के बाद अपनाएं ये 5 किचन ट्रिक्स, डबल होगा थाली का जायका!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: health newsMental Healthtrending reelsviral reels
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