एक महीने में शरीर का कितना वजन घटाना सही? तेजी से वेट लॉस के नुकसान क्या हैं, समझिए पूरा गणित

Weight Loss Per Month: शरीर का बढ़ता वजन आज लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है. ऐसे में लोग परेशान रहने लगते हैं. क्योंकि, शरीर का वजन एक बार बढ़ जाए तो इसे कम करना आसान नहीं होता है. कई लोग जल्दी वजन घटाने के लिए भोजन करना तक छोड़ देते हैं. मगर हेल्थ एक्सपर्ट इसको ठीक नहीं मानते हैं. वे कहते हैं कि, ऐसा करने से बेशक आपका वजन घट जाए, लेकिन फिर बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ सकता है. लेकिन, इसे कम करने के लिए सही और सुरक्षित तरीका अपनाना बेहद जरूरी है. क्योंकि, शरीर का वजन बढ़ना ही नहीं, तेजी से घटना भी खतरनाक हो सकता है. अब सवाल है कि तेजी से वजन का घटना कितना खतरनाक? 1 महीने में कितना वजन घटाना सही रहेगा? तेजी से वजन घटने के नुकसान क्या हैं? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा-

शरीर का तेजी से घटता वजन क्यों खतरनाक

डाइटिशियन बताती हैं कि, इसमें कोई शक नहीं कि, शरीर का बढ़ता वजन सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है. लेकिन, इसका ये भी मतलब नहीं है कि जल्दी वजन घटाने के लिए खाना-पीना ही छोड़ दिया जाए. आपको बता दें कि, तेजी से वजन का घटना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. धीरे-धीरे वजन कम करने से वह हमेशा के लिए कम हो सकता है. इससे एक बार वजन कम होने पर उसे कंट्रोल करना आसान होता है. इससे वजन बढ़ने की आशंका भी कम होती है.

महीनेभर में कितना वजन घटाना सही

1 महीने में कितना तक वजन घटना सही होगा? इस सवाल पर ऋचा शर्मा कहती हैं कि, एक हफ्ते में करीब 0.5 किलो वजन घटाना सही होता है. इसका मतलब एक महीने में करीब 2 किलो तक वजन कम कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए नियमित तौर पर सही खानपान और वर्कआउट करना चाहिए. एक महीने में 1.5 से 2.5 किलो तक वजन कम करना सुरक्षित होता है.

महीनेभर में ज्यादा वजन घटने के नुकसान

अगर एक महीने में 2 किलो से ज्यादा वजन कम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने शरीर के आंतरिक अंगों पर दबाव डाल रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा असर किडनी पर पड़ता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. वजन कम करने की कोशिश करने वाले अधिकरत लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, जिससे उनकी किडनी पर दबाव पड़ता है.

एक महीने में ज्यादा वजन कम करने से शरीर में थकावट, कमजोरी, सुस्ती और मिचली जैसी समस्याएं हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेल्दी तरीके से वजन कम करने से शरीर का एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और आप अंदर से स्वस्थ महसूस करते हैं. इस तरह का वेटलॉस शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है.