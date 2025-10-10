सर्दियों में किस उम्र के लोगों को कितना पीना चाहिए पानी? यहां देखें बच्चों से बुजुर्ग तक का पूरा चार्ट
सर्दियों में पानी पीने की आदत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों, हर उम्र के व्यक्ति को अपनी जरूरत के अनुसार पानी पीना चाहिए, यह शरीर को स्वस्थ, त्वचा को मुलायम और ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है.

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: October 10, 2025 2:34:52 PM IST

Winter Hydration Tips: कुछ ही दिनों में सर्दियों आने वाली हैं और अक्सर लोग यह सोचते हैं कि ठंड के मौसम में पानी की जरूरत कम हो जाती है लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है.  हमारी शरीर की पानी की आवश्यकता मौसम पर निर्भर करती है, और सर्दियों में भी सही मात्रा में पानी पीना जरूरी है. शरीर में नमी बनाए रखने, स्किन को हेल्दी रखने और मेटाबोलिज्म (Metabolism) को बैलेंस करने के लिए हर उम्र के लोगों को अपनी पानी की खपत पर ध्यान देना चाहिए .

बच्चों के लिए पानी की जरूरत

बचपन में पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है 2 से 10 साल तक के बच्चों को दिनभर में लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए. यह उनकी हड्डियों और स्किन को हेल्दी रखता है और थकान को दूर करता है. सर्दियों में ठंड के कारण बच्चे कम प्यास महसूस कर सकते हैं, लेकिन मम्मी-पापा को उन्हें रोजाना पानी पिलाना चाहिए बच्चों के लिए गर्म पानी या हल्का हर्बल चाय भी पानी की कमी पूरी करने का अच्छा तरीका है. 

युवाओं और वयस्कों के लिए पानी की मात्रा

18 से 40 साल तक के युवाओं और यंगस्टर्स को सर्दियों में भी रोजाना कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए. कामकाजी लोग अक्सर कंप्यूटर और हीटर के पास बैठते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है.  सही मात्रा में पानी पीने से मेटाबोलिज्म सही रहता है, स्किन ड्राई नहीं होती और शरीर की थकान भी कम होती है. सर्दियों में पानी का सेवन चाय और कॉफी से भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन शुद्ध पानी सबसे बेहतर ऑप्शन है. 

बुजुर्गों के लिए पानी की जरूरत

60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पानी की खपत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उम्र बढ़ने के साथ प्यास कम महसूस होती है और शरीर में पानी की कमी जल्दी हो सकती है.  सर्दियों में उन्हें रोजाना लगभग 1.8 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, यह उनके ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने, पाचन को सही रखने और शरीर की एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.  

सर्दियों में पानी पीने के आसान तरीके

ठंड के मौसम में लोग गरम चीजों का सेवनकरना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन शुद्ध पानी की खपत भी जरूरी है. पानी को हल्का गर्म करके पीना आसान हो जाता है और पेट भी आराम महसूस कराता है.  फलों का रस, हर्बल चाय और सूप के मीडियम से भी शरीर को पानी मिल सकता है. 

