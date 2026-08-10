दिनभर में कितना पानी पीना चाहिए? 99% लोगों में होती है कंफ्यूजन, इसकी कमी गुर्दों को पहुंचा सकती नुकसान

Water Intake: सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए… दिन में 8 गिलास पानी जरूरी है… रोज 3-4 लीटर पानी पीना ही सेहतमंद रहने का राज है? पानी को लेकर ऐसी कई बातें आपने जरूर सुनी होंगी. लेकिन असली सवाल यह है कि, आपके शरीर को वास्तव में कितने पानी की जरूरत है? खासकर गर्मी, एक्सरसाइज या ज्यादा पसीना आने के दौरान पानी की जरूरत बढ़ सकती है. दूसरी ओर, जरूरत से बहुत ज्यादा पानी पीना भी हमेशा फायदेमंद नहीं होता है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, पानी शरीर के लिए बेहद जरूरी है. यह शरीर का तापमान नियंत्रित रखने, पोषक तत्वों को पहुंचाने और पेशाब के जरिए अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने जैसे जरूरी कामों में मदद करता है. पर्याप्त पानी न मिलने पर डिहाइड्रेशन हो सकता है और इसका असर शरीर की सामान्य कार्यक्षमता पर पड़ सकता है. अब सवाल है कि आखिर, पानी कमी से किडनी पर क्या असर पड़ता है? कब और कितना पानी पीना सही? आइए जानते हैं सेहत से जुड़ी से जुड़ी काम की बात-

क्या हर किसी को रोज 8 गिलास पानी पीना चाहिए?

डॉक्टर एक लाइन में कहते हैं कि, जरूरी नहीं. 8 गिलास पानी एक आसान सामान्य नियम हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत समान नहीं होती है. उम्र, शरीर का आकार, मौसम, शारीरिक गतिविधि, खान-पान और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर पानी की आवश्यकता बदलती है. National Academies की माने तो, वयस्कों के लिए कुल पानी की मात्रा में सिर्फ पीने वाला पानी नहीं, बल्कि भोजन और दूसरे पेय पदार्थों से मिलने वाला पानी भी शामिल होता है. इसलिए रोज कितने गिलास पानी पीना है, इसका कोई एक जादुई आंकड़ा सभी पर लागू नहीं होता है.

कम पानी से किडनी को क्यों होता है नुकसान?

किडनी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. पर्याप्त तरल पदार्थ लेने से पेशाब पतला रहता है और यह खासतौर पर किडनी स्टोन के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है. NIDDK के अनुसार, पर्याप्त तरल पदार्थ, खासकर पानी, किडनी स्टोन से बचाव के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है. अगर शरीर को लंबे समय तक पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए प्यास को नजरअंदाज करना और जानबूझकर बहुत कम पानी पीना अच्छी आदत नहीं है.

गर्मियों और एक्सरसाइज में बढ़ाएं पानी

गर्मी में पसीने के जरिए शरीर से ज्यादा तरल पदार्थ निकलता है. इसी तरह एक्सरसाइज, तेज शारीरिक मेहनत या लंबे समय तक बाहर रहने पर पानी की जरूरत सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ सकती है. ऐसे समय में केवल एक तय संख्या के पीछे भागने के बजाय शरीर के संकेतों पर ध्यान देना बेहतर है. नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें और ज्यादा पसीना आने की स्थिति में तरल पदार्थों की जरूरत को नजरअंदाज न करें.

क्या जरूरत से ज्यादा पानी भी नुकसानदायक?

बिलकुल नुकसानदायक है. बता दें कि, ज्यादा पानी पीना भी हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है. खासकर किडनी फेलियर या कुछ हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों में शरीर अतिरिक्त पानी को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता है. ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा तरल पदार्थ लेने से सूजन और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसलिए यदि डॉक्टर ने किसी बीमारी के कारण पानी या तरल पदार्थ सीमित करने की सलाह दी है, तो सामान्य ज्यादा पानी पिएं वाली सलाह मानने के बजाय डॉक्टर की सलाह मानें.

तो सही तरीका क्या है?

हेल्दी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि, दिनभर नियमित रूप से पानी पिएं, प्यास को लंबे समय तक न टालें और गर्मी या ज्यादा शारीरिक गतिविधि के दौरान अपनी जरूरत के अनुसार तरल पदार्थ बढ़ाएं. पानी के साथ फल, सब्जियां और दूसरे खाद्य पदार्थ भी शरीर को कुछ मात्रा में पानी उपलब्ध कराते हैं.