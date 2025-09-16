आपके रिश्ते और रोमांस पर असर डाल सकता है मानसिक तनाव, जानें सेक्स ड्राइव कम होने के अन्य लक्षण
आपके रिश्ते और रोमांस पर असर डाल सकता है मानसिक तनाव, जानें सेक्स ड्राइव कम होने के अन्य लक्षण

Mental Health And Relationship: जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो सेक्स में रुचि भी कम होने लगती है. क्या सचमुच मेंटल हेल्थ और सेक्स ड्राइव के बीच कोई जुड़ाव है? आइए जानतें हैं विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 16, 2025 4:02:44 PM IST

Mental Health And Relationship
Mental Health And Relationship

Mental Health And Low Sex Drive: आज के समय में लोग काम का दबाव, रिश्तों में खटास या खराब मानसिक स्वास्थ्य की वजह से लोग सेक्स से दूरी बनाने लगते हैं. काम का बढ़ता प्रेशर या थकान भी इसकी एक वजह हो सकती है . लेकिन अगर आपका पार्टनर बार-बार सेक्स से मना करने लगे, एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि लगातार सेक्स में रुचि कम होना, खराब मेंटल हेल्थ का संकेत हो सकता है. घर या ऑफिस का स्ट्रेस , पार्टनर के साथ खुश नहीं रहना जैसी समस्याओं के वजह से धीरे-धीरे एंग्जायटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं. आइए जानतें हैं मानसिक स्वास्थ्य सही ना होने के क्या लक्षण हो सकतें हैं.

सेक्सुअल एक्साइटमेंट में कमी (Lack Of Sexual Excitement)

अगर आपका पार्टनर सेक्स करना चाहता है लेकिन मन में उत्साह नहीं है, तो यह खराब मेंटल हेल्थ का संकेत हो सकता है. जब हमारा दिमाग लगातार स्ट्रेस, चिंता में रहता है, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती.

इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Erectile Dysfunction)

कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का असर पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रूप में भी सामने आ सकता है. यह समस्या कई बार स्थायी भी हो सकती है और इसके लिए इलाज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर यह दिक्कत अस्थायी रूप से दिख रही है, तो इसके पीछे अक्सर टेंशन, स्ट्रेस जैसी मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम्स हैं.

इंटरकोर्स के दौरान दर्द (Pain During Intercourse)

मानसिक स्वास्थ्य सही न होने पर कई बार महिलाओं और पुरुषों दोनों को सेक्स के दौरान दर्द महसूस होता है. क्योंकि जब दिमाग रिलैक्स न हो तो बॉडी का नैचुरल लुब्रिकेशन घट जाता है. इस वजह से इंटरकोर्स असहज हो सकता है.

यह भी पढ़े:  

आपके बेडरूम रोमांस को ये 5 गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह कर सकती हैं बर्बाद , ना करें नजरअंदाज वरना …

मेंटल हेल्थ में सुधार कैसे करें? (How To Deal With Weak Mental Health)

जब खराब मेंटल हेल्थ की वजह से रिश्ते और सेक्स लाइफ पर असर पड़ने लगे, तो आपको अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करेनी चाहिए .कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ डिप्रेशन या एंग्जायटी ही मेंटल हेल्थ को कमजोर बनाती है, लेकिन हार्मोनल प्रॉब्लम्स (जैसे थायरॉइड), क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस या लाइफस्टाइल से जुड़ी परेशानियां भी मानसिक और यौन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं .

  • काम का प्रेशर कम से कम लें .
  • देर रात तक जागकर लगातार काम करने से बचें.
  • जब भी मौका मिले, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और खुलकर बातें करें.
  • किसी परेशानी में खुद को अकेला न रखें, दोस्तों या परिवार से बातचीत करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

आपके रिश्ते और रोमांस पर असर डाल सकता है मानसिक तनाव, जानें सेक्स ड्राइव कम होने के अन्य लक्षण

आपके रिश्ते और रोमांस पर असर डाल सकता है मानसिक तनाव, जानें सेक्स ड्राइव कम होने के अन्य लक्षण

