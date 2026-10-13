Can Men Get Pregnant: क्या पुरुष भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं? जानें किन परिस्थितियों में हो सकती है प्रेग्नेंसी

Can Men Get Pregnant: अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या पुरुष भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं? वहीं आज हम आपको इस सवाल का सही-सही जवाब देने वाले हैं. दरअसल, मेडिकल हिस्ट्री में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने डॉक्टरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. ऐसा ही एक केस नागपुर के संजू भगत का है, जिन्हें ‘प्रेग्नेंट मैन’ के नाम से जाना जाता है. बता दें कि भगत को फीटस इन फीटू (FIF) नाम की एक रेयर मेडिकल कंडीशन थी, जिसकी वजह से उनका पेट एक प्रेग्नेंट औरत जितना बड़ा हो गया था.

जानें फीटस इन फीटू (FIF) के बारे में

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फीटस इन फीटू एक बहुत ही रेयर जन्मजात कंडीशन मानी जाती है. दरअसल, ये कंडीशन तब आती है जब प्रेग्नेंसी के दौरान जुड़वां फीटस में से एक का विकास रुक जाता है और अधूरा फीटस दूसरे फीटस के शरीर में फंस जाता है. विकसित हो रहा फीटस अपने शरीर में “शामिल फीटस” को पालता रहता है. मेडिकल भाषा में, इसे फीटस के अंदर फंसा फीटस भी कहा जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये असली प्रेग्नेंसी नहीं है. बल्कि, यह एक मेडिकल गड़बड़ी है, जिसमें फीटस के बचे हुए हिस्से शरीर के अंदर ट्यूमर की तरह बढ़ने लगते हैं. जो एक बेहद ही खतरनाक बिमारी है. आज तक, दुनिया भर में 100 से भी कम केस सामने आए हैं.

आखिर क्यों पुरुषों को कहा जाता है प्रेग्नेंट

जानकारी के मुताबिक. ये कंडीशन आदमियों में ज़्यादा आम है. जब कोई आदमी इस फीटस को ले जाता है, तो उसका पेट अजीब तरह से बढ़ने लगता है और एक प्रेग्नेंट महिला जैसा लगने लगता है. इसीलिए लोग मज़ाक में उसे ‘प्रेग्नेंट आदमी’ कहते हैं. हालाँकि, साइंटिफिक तौर पर, यह असली प्रेग्नेंसी नहीं है.

फीटस इन फीटू का पता अक्सर देर से चलता है क्योंकि शुरुआती लक्षण नॉर्मल लगते हैं. मरीज़ इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज़ कर सकते हैं, इसे मोटापा, पाचन की समस्या या कोई और बीमारी समझकर.

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ये रहे लक्षण

पेट का अजीब तरह से बढ़ना

सांस लेने में दिक्कत (उभार डायाफ्राम पर दबाव डालता है)

पेट में दर्द और भारीपन

अपच या कब्ज़

डायग्नोसिस

एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई से अंदर की बनावट, जैसे हड्डियाँ, अंग या बाल पता चलते हैं. सर्जरी से शरीर के अंदर एम्ब्र्योनिक टिशू की मौजूदगी का पता चलता है.