DJ का बेस, अचानक चक्कर और फिर हार्ट अटैक! क्या तेज आवाज सच में रोक सकती है Heart Beats? आखिर डीजे के शोर का दिल से क्या कनेक्शन!

How Loud DJ Sound Affects Heart: मध्य प्रदेश के बैतूल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है. कॉलेज कैंपस में गणेश विसर्जन का जश्न चल रहा था, ढोल-नगाड़ों और डीजे की धमक से पूरा माहौल गूंज रहा था. इसी भीड़भाड़ और तेज आवाज के बीच 17 साल की प्रतिक्षा वर्मा अपनी छोटी बहन के साथ भगवान के दर्शन करने पहुंची थी. लेकिन उसे क्या पता था कि जिस खुशी के माहौल में वह आई है, वही उसकी जिंदगी की आखिरी शाम साबित होगी. अचानक डीजे के भारी बेस और कानफाड़ू आवाज से प्रतिक्षा को चक्कर आने लगे. जब तक लोग कुछ समझ पाते, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी सांसे थम चुकी थीं और ईसीजी में सीधी लाइन आ चुकी थी.

बाद में पता चला कि शायद उसे बचपन से दिल की कोई ऐसी बीमारी थी, जिसके बारे में किसी को खबर तक नहीं थी या लक्षण नजर नहीं आए तो किसी ने ध्यान नहीं दिया. लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में ही नहीं, पूरे देश के सामने ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पॉल्यूशन को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सच में तेज आवाज और डीजे का शोर किसी की जान ले सकता है?

आखिर डीजे के शोर का दिल से क्या है कनेक्शन?

डॉक्टरों के मुताबिक, जब कोई कानफाड़ू आवाज या डीजे का भारी बेस अचानक हमारे कानों से टकराता है, तो दिमाग उसे किसी बड़े खतरे की तरह महसूस करता है. इससे शरीर में अचानक स्ट्रेस हॉर्मोन्स यानी एड्रेनालाईन और कोर्टिसोल का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है. खून की नदियां यानी नसें सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है.

डीजे की लो-फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन हमारे सीने और शरीर में कंपन पैदा करती है, जो दिल के नेचुरल इलेक्ट्रिक सिस्टम को हिलाकर रख देती है. इससे दिल की धड़कनें इतनी एनॉर्मल हो जाती हैं कि कई बार दिल अचानक काम करना बंद कर देता है, जिसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं. इसके अलावा, कई लोगों को अंदरूनी ब्लॉकेज का पता नहीं होता और तेज आवाज से बढ़ा हुआ बीपी उस ब्लॉकेज को फाड़ देता है, जिससे दिल का दौरा पड़ जाता है.

क्या सिर्फ बीमार लोगों को ही शोर से खतरा है?

यह सोचना बिल्कुल गलत है कि यह खतरा सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिन्हें पहले से कोई बीमारी है. कई बार बच्चों और युवाओं में दिल की ऐसी छुपी हुई या जन्मजात दिक्कतें होती हैं, जो आम दिनों में बिल्कुल पता नहीं चलतीं. ताजा मामले में भी पुलिस को कुछ ऐसी ही बात पता चली.

जब कोई इंसान अचानक ऐसी भीड़, उमसभरी गर्मी और एक्सट्रीम लाउड डीजे के बीच पहुंचता है, तो यह साइलेंट बीमारी अचानक बाहर आ जाती है. यानी जो लड़का या लड़की बाहर से एकदम फिट और तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, वे भी ऐसे खतरनाक माहौल में अपनी जान जोखिम में डाल रहे होते हैं.

भारत में डीजे की आवाज और शोर से जुड़े नियम-कानून

सरकार और प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2000 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जैसे कड़े कानून बनाए हैं. इनके मुताबिक, बिना लिखित परमिशन के कहीं भी डीजे या लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकते. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खुले आसमान के नीचे डीजे बजाना पूरी तरह गैरकानूनी है.

अगर कोई इन नियमों को तोड़ता पकड़ा गया, तो उसे 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. मई 2026 में एनजीटी (भोपाल बेंच) ने भी इस पर बहुत सख्ती दिखाई है और प्रशासन को आदेश दिया है कि खासकर अस्पतालों, स्कूलों और चौराहों के पास तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम्स की डेसिबल लिमिट चेक करके तुरंत कार्रवाई की जाए.

खुद को और अपनों को कैसे बचाएं?

इस तरह के खतरों से बचने के लिए टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है. आप अपने फोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ‘डेसिबल एक्स’, ‘एसपीएल मीटर’ या ‘साउंड मीटर’ जैसे फ्री ऐप्स डाउनलोड करके मौके पर ही डीजे या शोर की आवाज (डेसिबल लेवल) को माप सकते हैं.

अगर आपके परिवार में किसी को भी दिल से जुड़ी कोई छोटी-मोटी दिक्कत या बीमारी है, तो ऐसे डीजे वाले शोर-शराबे और भीड़भाड़ वाले आयोजनों से दूरी बनाकर रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम है, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कोई जश्न नहीं हो सकता.

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