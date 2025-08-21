आप भी तो नहीं कर रहे गलत समय पर Brush,जानें ब्रश करने का सही समय, दांतों की सारी दिक्कतों से मिलेगा छुटकारा

Brushing Time: ओरल हेल्थ हमारे संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा ओरल स्वास्थ्य न केवल एक खूबसूरत मुस्कान देता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। खराब मौखिक स्वास्थ्य के कारण बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे हृदय रोग, मधुमेह और फेफड़ों की बीमारी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

दांतों को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ब्रश करना ज़रूरी है। ज़्यादातर दंत चिकित्सक दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करने की सलाह देते हैं। दिन में दो बार ब्रश करने से दांत साफ रहते हैं, प्लाक और बैक्टीरिया को हटाने में मदद मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि दांतों को साफ करने के लिए कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए।

कितने मिनट ब्रश करना है सही

अपने दांतों को साफ करने और बेहतर बनाने के लिए, दिन में 2 बार सिर्फ़ दो मिनट ब्रश करें। बता दे कि, सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, वरना मुंह में बैक्टीरिया रात भर सड़न पैदा करते रहते हैं।लेकिन कुछ मामलों में 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश करने से दांतों को नुकसान पहुँचत सकता है। ब्रश करने से मसूड़े क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और दांतों के इनेमल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दांतों को स्वस्थ और साफ़ रखने के लिए 2 मिनट तक ब्रश करना पर्याप्त है।

जानें कब करना चाहिए ब्रश?

दांतों को ब्रश करने का सही समय सुबह और शाम का माना जाता है। सुबह के समय नाश्ते के बाद ब्रश करना सही होता है और रात में ब्रश करने का सबसे अच्छा समय सोने से पहले का।कोशिश करे की मुलायम ब्रिसल वाले टूथब्रश को इस्तेमाल करें और बता दे कि, ब्रश को हमेशा दांतों और मसूड़ों के बीच 45 डिग्री कोण पर रखकर गोल-गोल घुमाकर करना चाहिए।

