‘बस 5 मिनट और…’ की ये आदत सुखा रही है आंखों का पानी! बिस्तर पर अंधेरे में फोन चलाने वाले तुरंत पढ़ लें यह चेतावनी!

जब भी आप बिस्तर पर होते हैं तो नींद आपको पुकारती है, लेकिन आपका दिमाग उन सभी सिग्नल्स को इग्नोर करके ‘बस 5 मिनट और…’ का राग अलापता रहता है. और आपकी उंगनियां फोन की स्क्रीन से किसी चुंबक की तरह चिपक जाती है और पूरी रात यूंही निकल जाती है. फिर बिगड़ता है हार्मोनल बैलेंस. जी हां. रात को देर तक फोन चलाने से सिर्फ स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है. आपकी इस खराब आदत के कारण आंखों की रोशनी धीमी होती जा रही है और आपको पता भी नहीं चलता.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

रात में फोन का इस्तेमाल करने से मेलाटॉनिन दबता है और स्लीप साइकिल बिगड़ने लगती है. इस मामले में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में Indian Society for Sleep Research (ISSR) के प्रेसिडेंट डॉ. हृदानंद मल्लिक ने बताया कि फोन की एलईडी लाइट हमारी सर्केडियम रिदम को शिफ्ट कर देती है. यदि हम दिन में फोन यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन रात में स्मार्ट फोन की ब्लू लाइट्स मेलाटॉनिन नाम हार्मोन को ट्रिगर करता है. आपको बता दें कि मेलाटॉनिन अंधेरे में बेहतर ढंग से काम करता है, लेकिन जब मोबाइल फोन की ब्लू लाइट्स बार-बार इस पर दबाव डालती हैं तो नींद में कमी आती है.

नींद का साइलेंट किलर है फोन

नेशनल हेल्थ मिशन ने मोबाइल फोन को नींद का साइलेंट किलर बताया है. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो सोने से पहले नींद चलाने की आदत आपकी स्लीप क्वालिटी को खराब कर देती है, जिससे बॉडी और माइंड दोनों प्रभावित हो रहे हैं. जब लंबे समय तक आप अच्छी नींद न आने की समस्या से ग्रस्त रहते हैं तो शरीर और दिमाग पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे भविष्य में हृदय रोग, मोटापा, डायबिटीज और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

मेलाटोनिन का है असली खेल

एनएचएम की मानें को देर तक मोबाइल फोन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को दबाती है. फिर जो शरीर आपको सोने का संकेत देता है, वही दिमाग एक्टिव होकर फोन की स्क्रीन को देखता रहता है. नतीजन नींद देर से आती है, सिर भारी हो जाता है, बीच-बीच में आंखे खुलना और सुबह उठने पर थकान तक होने लगती है. यहां बात सिर्फ नींद की नहीं है, जब आपके दिमाग को पूरा आराम नहीं मिलता तो छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, चीजों को भूलना, स्ट्रेस, डिप्रेशन और इम्यूनिटी तक हल्की पड़ने लगती है.

आंखों को भारी नुकसान

अंधेरे कमरे में फोन की तेज रौशनी (Contrast) की वजह से आंखों की पुलतियों पर दबाव पड़ता है, जिससे आंखों से पानी आना, जलन, सिर दर्द होने लगता है. यही दर्द आगे चलके माइग्रेन का रूप ले सकता है. इधर ब्लू लाइट मेलाटोनिन को भी कम कर देती है तो दूसरी तरफ आपकी ऑप्टिक नर्व काफी कमजोर होने लगती हैं.

फिर क्या करना चाहिए?

आईएएनएस की रिपोर्ट में एक्सपर्ट बताते हैं कि अपनी नींद को प्राथमिकता देना शुरू करें. सोने से करीब 1 घंटे पहले ही फोन से दूरी बना लें. फोन को बिस्तर से दूर ही रखें. कमरे में बिस्तर पर आने से पहले कमरे को अंधेरा, ठंडा और शांत कर दें. सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डालें, लाइट म्यूजिक सुनें और हो सके तो सोने से पहले तुरंत पहले ध्यान लगाने की कोशिश करें.

20-20-20 नियम अपनाएं

जब भी फोन चलाना हो तो कमरे की लाइट्स ऑन रखें. स्क्रीन पर काम करते समय हर 20 मिनट के अंतराल पर 20 फीट दूर रखी चीज को 20 सैकेंड तक देखें. फोन में डार्ट मोड या आई कंफर्ट का यूज करें जो ब्लू लाइट फिल्टर कही जाती है.

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