सेक्स की कमी से हेल्थ को सबसे ज्यादा खतरा – इम्यूनिटी होगी कमजोर और बॉडी में आ सकते हैं बड़े बदलाव

Side effects of not having sex: स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ खान- पान, स्वस्थ जीवनशैली, रोजाना व्यायाम और योग जरूरी हैं. हालांकि इन सब के साथ-साथ एक चीज और भी है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है. हम बात कर रहे हैं सेक्स की. अक्सर, कुछ लोग अपने ऑफिस के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने जीवनसाथी के साथ कुछ पल बिताने का भी समय नहीं होता. जिस तरह एक सफल और स्वस्थ जीवन के लिए प्यार और आत्मविश्वास जरूरी है, उसी तरह एक सफल और स्वस्थ जीवन के लिए सेक्स भी उतना ही जरूरी है.

सेक्स न करने के शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव

तनाव बढ़ता है

अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार या महीने में तीन से पांच बार ही सेक्स करते हैं, तो इससे तनाव हो सकता है. सेक्स न करने से आपके पार्टनर पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा. आप शारीरिक टच से बचना चाह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर की इच्छा पूरी न हो, जिससे वे चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करें. उन्हें लग सकता है कि कहीं यह दूरी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तो नहीं है. इससे मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और भूख न लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

कमजोर रोग प्रतिरोधक (इम्यूनिटी) क्षमता

शरीर का रोग प्रतिरोधक आपको कई गंभीर बीमारियों से बचाती है. अपने पार्टनर के साथ सेक्स संबंध न बनाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे आपके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. सेक्स शरीर में इम्युनोग्लोबुलिन बढ़ाता है, जो एक ऐसा रसायन है जो शरीर को गंभीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करता है.

आत्मविश्वास में कमी

जब आप सेक्स करते हैं, तो आप तनावमुक्त और खुश महसूस करते हैं. आप खुद से प्यार भी करने लगते हैं. शारीरिक अंतरंगता से डोपामाइन नामक हार्मोन निकलता है. यह हार्मोन खुशी बढ़ाने के लिए जाना जाता है, यानी यह एक हैप्पी हार्मोन है. जब आप खुश होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. वहीं दूसरी ओर, जब आप महीनों तक सेक्स नहीं करते और अपने साथी से दूर रहते हैं, तो आपका शरीर उदास हो जाता है. रक्त संचार कम हो जाता है .आपको खुद पर शक होने लगता है कि क्या आप कोई भी काम कर पाएंगे.

त्वचा ( स्किन) बेजान दिखने लगती है

सेक्स के सकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा त्वचा यानी स्किन पर दिखाई देते हैं. सेक्स से त्वचा की चमक बढ़ती है. डोपामाइन हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण त्वचा में चमक आती है. हालांकि, जब दैनिक जीवन में सेक्स की कमी होती है, तो त्वचा बेजान, बेजान और मुरझाई हुई दिखने लगती है.

