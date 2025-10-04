सेक्स की कमी से हेल्थ को सबसे ज्यादा खतरा – इम्यूनिटी होगी कमजोर और बॉडी में आ सकते हैं बड़े बदलाव
Home > हेल्थ > सेक्स की कमी से हेल्थ को सबसे ज्यादा खतरा – इम्यूनिटी होगी कमजोर और बॉडी में आ सकते हैं बड़े बदलाव

सेक्स की कमी से हेल्थ को सबसे ज्यादा खतरा – इम्यूनिटी होगी कमजोर और बॉडी में आ सकते हैं बड़े बदलाव

Side effects of not having sex: सेक्स करने से आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन अगर आप महीने में सिर्फ दो या तीन बार ही सेक्स करते हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. आइए जानतें हैं सेक्स न करने के आपके शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 4, 2025 11:01:29 PM IST

Side effects of not having sex
Side effects of not having sex

Side effects of not having sex: स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ खान- पान, स्वस्थ जीवनशैली, रोजाना व्यायाम और योग जरूरी हैं. हालांकि इन सब के साथ-साथ एक चीज और भी है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है. हम बात कर रहे हैं सेक्स की. अक्सर, कुछ लोग अपने ऑफिस के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने जीवनसाथी के साथ कुछ पल बिताने का भी समय नहीं होता. जिस तरह एक सफल और स्वस्थ जीवन के लिए प्यार और आत्मविश्वास जरूरी है, उसी तरह एक सफल और स्वस्थ जीवन के लिए सेक्स भी उतना ही जरूरी है.

 सेक्स न करने के शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव

तनाव बढ़ता है

अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार या महीने में तीन से पांच बार ही सेक्स करते हैं, तो इससे तनाव हो सकता है. सेक्स न करने से आपके पार्टनर पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा. आप शारीरिक टच से बचना चाह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर की इच्छा पूरी न हो, जिससे वे चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करें. उन्हें लग सकता है कि कहीं यह दूरी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तो नहीं है. इससे मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और भूख न लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

 कमजोर रोग प्रतिरोधक (इम्यूनिटी) क्षमता

शरीर का रोग प्रतिरोधक आपको कई गंभीर बीमारियों से बचाती है. अपने पार्टनर के साथ सेक्स संबंध न बनाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे आपके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. सेक्स शरीर में इम्युनोग्लोबुलिन बढ़ाता है, जो एक ऐसा रसायन है जो शरीर को गंभीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करता है.

 आत्मविश्वास में कमी

जब आप सेक्स करते हैं, तो आप तनावमुक्त और खुश महसूस करते हैं. आप खुद से प्यार भी करने लगते हैं. शारीरिक अंतरंगता से डोपामाइन नामक हार्मोन निकलता है. यह हार्मोन खुशी बढ़ाने के लिए जाना जाता है, यानी यह एक हैप्पी हार्मोन है. जब आप खुश होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. वहीं दूसरी ओर, जब आप महीनों तक सेक्स नहीं करते और अपने साथी से दूर रहते हैं, तो आपका शरीर उदास हो जाता है. रक्त संचार कम हो जाता है .आपको खुद पर शक होने लगता है कि क्या आप कोई भी काम कर पाएंगे.

 त्वचा ( स्किन) बेजान दिखने लगती है

सेक्स के सकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा त्वचा यानी स्किन पर दिखाई देते हैं. सेक्स से त्वचा की चमक बढ़ती है. डोपामाइन हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण त्वचा में चमक आती है. हालांकि, जब दैनिक जीवन में सेक्स की कमी होती है, तो त्वचा बेजान, बेजान और मुरझाई हुई दिखने लगती है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: sex na karne ke faydesex na karne ke nuksansex na karne ke nuksan in hindisex na karne se problemSide effects of not having sex
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
सेक्स की कमी से हेल्थ को सबसे ज्यादा खतरा – इम्यूनिटी होगी कमजोर और बॉडी में आ सकते हैं बड़े बदलाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सेक्स की कमी से हेल्थ को सबसे ज्यादा खतरा – इम्यूनिटी होगी कमजोर और बॉडी में आ सकते हैं बड़े बदलाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सेक्स की कमी से हेल्थ को सबसे ज्यादा खतरा – इम्यूनिटी होगी कमजोर और बॉडी में आ सकते हैं बड़े बदलाव
सेक्स की कमी से हेल्थ को सबसे ज्यादा खतरा – इम्यूनिटी होगी कमजोर और बॉडी में आ सकते हैं बड़े बदलाव
सेक्स की कमी से हेल्थ को सबसे ज्यादा खतरा – इम्यूनिटी होगी कमजोर और बॉडी में आ सकते हैं बड़े बदलाव
सेक्स की कमी से हेल्थ को सबसे ज्यादा खतरा – इम्यूनिटी होगी कमजोर और बॉडी में आ सकते हैं बड़े बदलाव