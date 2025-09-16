आपके बेडरूम रोमांस को ये 5 गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह कर सकती हैं बर्बाद , ना करें नजरअंदाज वरना …
Home > हेल्थ > आपके बेडरूम रोमांस को ये 5 गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह कर सकती हैं बर्बाद , ना करें नजरअंदाज वरना …

आपके बेडरूम रोमांस को ये 5 गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह कर सकती हैं बर्बाद , ना करें नजरअंदाज वरना …

Health Problems Aaffect In Love Life: आज के समय में लोग किसी न किसी बीमारी से घिरे ही रहते हैं लेकिन क्या आप जानतें हैं ये बीमारियां रोमांस भी कम कर सकती हैं आइए जानतें हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: September 16, 2025 3:14:59 PM IST

What health conditions prevent sex
What health conditions prevent sex

Health Problems Aaffect in sex life: हमारा शादीशुदा जीवन भी तभी खुशहाल रहता है.जब सेक्स लाइफ (sex life) अच्छी हो, तो लेकिन कई बार कपल्स के बीच शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा कम हो जाती है. इसके कई कारण हो सकते हैं . जिनमें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं. अगरल आपनें इन्हें सही समय पर नहीं पहचाना तो ये बेडरूम में परफॉर्मेंस और सेक्स ड्राइव (sex Drive)  दोनों को प्रभावित कर सकती हैं. आइए जानतें हैं इन बीमारियों के बारे में विस्तार से .

डायबिटीज और सेक्स लाइफ (Diabetes and Sex Life)

डायबिटीज के कारण मरीज को अपनी लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देना पड़ता है क्योंकि डायबिटीज को अगर सही तरीके से कंट्रोल न किया जाए, तो ब्लड वेसल्स (रक्त वाहिकाएं) डैमेज हो सकती हैं, जिससे शरीर के अंगों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है. यही कारण है कि सेक्स (sex) ऑर्गन तक खून पहुंचने में रुकावट आती है. इसलिए डायबिटीज होने पर सेक्स लाइफ (sex life)  पर असर पड़ना आम बात है, और समय रहते सही इलाज और कुछ बदलाव जरूरी हैं.

कैंसर और सेक्स लाइफ (Cancer and sex life)

आज के समय कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी बन चुकी है. अक्सर माना जाता है कि कैंसर के बाद व्यक्ति पूरी तरह सामान्य जीवन नहीं जी पाता.कैंसर के मरीजों को रिकवरी के दौरान हार्मोन थेरेपी दी जाती है, जो सेक्स लाइफ (sex Life) पर नकारात्मक असर डाल सकती है. यह सेक्स ड्राइव (sex Drive)को कम कर देती है .

अर्थराइटिस और सेक्स लाइफ (Arthritis and sex life)

अर्थराइटिस जोड़ों से जुड़ी एक पुरानी बीमारी है. यह आमतौर पर बुजुर्गों में होती है, लेकिन आजकल जीवनशैली और खानपान की वजह से युवाओं में भी तेजी से हो रही है अर्थराइटिस सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी पर असर नहीं डालती, बल्कि सेक्स लाइफ (sex life)  को भी प्रभावित करती है. जोड़ों में दर्द और अकड़न के कारण शारीरिक संबंध बनाना कठिन हो जाता है, जिससे रोमांटिक लाइफ प्रभावित होती है.

क्रॉनिक पेन और सेक्स लाइफ (Chronic Pain and Sex Life)

अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से शरीर के किसी हिस्से में दर्द (Chronic Pain) है, तो यह धीरे-धीरे उनकी सेक्स लाइफ (sex life)  को भी प्रभावित करने लगता है.क्योंकि लगातार दर्द अक्सर किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है.यदि इसे नजरअंदाज किया जाए, तो यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि बेहतर रोमांस और सेक्सुअल जीवन पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Bad habits affecting sexual healthCommon habits causing bad sex lifeHabits ruining sex lifeImprove your sex lifeWhat diseases affect your sex drive
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
आपके बेडरूम रोमांस को ये 5 गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह कर सकती हैं बर्बाद , ना करें नजरअंदाज वरना …

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आपके बेडरूम रोमांस को ये 5 गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह कर सकती हैं बर्बाद , ना करें नजरअंदाज वरना …

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आपके बेडरूम रोमांस को ये 5 गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह कर सकती हैं बर्बाद , ना करें नजरअंदाज वरना …
आपके बेडरूम रोमांस को ये 5 गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह कर सकती हैं बर्बाद , ना करें नजरअंदाज वरना …
आपके बेडरूम रोमांस को ये 5 गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह कर सकती हैं बर्बाद , ना करें नजरअंदाज वरना …
आपके बेडरूम रोमांस को ये 5 गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह कर सकती हैं बर्बाद , ना करें नजरअंदाज वरना …