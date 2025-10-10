Diabetes and Sexual Health: डायबिटीज से जूझ रहे लोग क्यों नहीं कर पाते बेहतर सेक्स, जानिए आखिर क्या है कारण?

Diabetes and Sexual Health: आज कल लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी उतने ही गंभीर हैं. हालांकि, शारीरिक स्वास्थ्य की बात आने पर भी, लोग यौन स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं. कुछ लोगों को प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं होती हैं, फिर भी वे या तो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या डॉक्टर से खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं. पुरुषों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है. उनका मानना है कि यौन स्वास्थ्य पर चर्चा करने से लोग उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाएंगे, हालांकि, ऐसा नहीं है. अगर आपको कोई भी यौन स्वास्थ्य समस्या हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

सेक्स समस्याओं कारण

यौन स्वास्थ्य समस्याओं के कई कारण होते हैं. कभी-कभी, कोई शारीरिक बीमारी, जैसे मधुमेह ( Diabetes) आपके यौन जीवन को बर्बाद कर सकती है, आप के बते दें कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो सीधे तौर पर आपके यौन जीवन को प्रभावित करती है.

सेक्स में परेशानी के कारण

मधुमेह के सबसे आम कारणों में खराब जीवनशैली और खान-पान के साथ-साथ आनुवंशिक समस्याएं भी शामिल हैं. जब कोई व्यक्ति मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है, तो शरीर के कई अंग ठीक से काम करना बंद कर देते हैं. मधुमेह रक्त शर्करा की समस्या पैदा करता है, जिससे गुर्दे, आंखें और हार्ट जैसे कई अंग प्रभावित होते हैं. मधुमेह यौन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. मधुमेह के रोगी का सेक्स जीवन खराब हो जाता है. जब शरीर में रक्त संचार बाधित होता है, तो स्तंभन दोष (इरेक्शन) मुश्किल हो जाता है. यौन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मधुमेह के लक्षणों में जननांगों में दर्द, ढीलापन और अवसाद शामिल हैं. इससे स्तंभन दोष (इरेक्टाइल डिसफंक्शन) भी हो सकता है. मधुमेह यौन इच्छा में भी कमी ला सकता है.

समाधान के तरीके

अपने शुगर लेवल को नियंत्रित करें

यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह के लक्षण दिखाई दें, तो उसे बिना देर किए जांच करवानी चाहिए.यदि जांच के परिणाम पाजिटीव आते हैं, तो रोगी को शुरू से ही शुगर लेवल का स्तर सामान्य बनाए रखना चाहिए. इससे लिंग और तंत्रिकाओं में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहेगा.

हार्ट रोग

मधुमेह के रोगी हृदय संबंधी समस्याओं से भी परेशान होते हैं. इसलिए, मधुमेह को बिगड़ने से रोकने और स्वस्थ यौन जीवन बनाए रखने के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना और नियमित जांच करवाना जरूरी है.

हाई ब्लड प्रेशर

हाई ब्लड प्रेशर आपके सेक्स जीवन को खराब कर सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर का संयोजन न केवल शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है, बल्कि यौन जीवन को भी प्रभावित करता है. इससे स्तंभन दोष (Erectile Dysfunction) भी हो सकता है. इसलिए, यदि आपको मधुमेह है और आपके यौन जीवन में विभिन्न समस्याएं आ रही हैं, तो अपने शुगर लेवल के स्तर को सामान्य रखें.