Pineapple लगा सकता है आपकी शादीशुदा जिंदगी में तड़का, ऐसे बढ़ाता है बेडरूम लाइफ का मजा!

Pineapple and Sexual Health: सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह की वीडियो और मीम्स देखने को मिल रहे हैं, जिनमें सेक्शुअल रिलेशन्स और पाइनएप्पल यानी अनानास को जोड़ा जा रहा है. लेकिन, क्या यह सच में बेडरूम लाइफ को बदल सकता है? आइए, इस बारे में यहां जानते हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 18, 2025 8:45:00 AM IST

Pineapple and Sex Life Connection: पाइनएप्पल यानी अनानास को डाइट में शामिल करने से पाचन तंत्र की समस्याओं से लेकर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने तक, कई फायदे मिलते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं यह थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा फ्रूट आपकी सेक्स लाइफ को भी बेहतर बना सकता है. जी हां, ऐसा कई रिसर्च और रिपोर्ट्स में माना गया है कि अनानास में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बेडरूम रोमांस में एनर्जी से लेकर मूड को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं. 

दरअसल, अनानास में विटामिन सी, मैगनीज, ब्रोमेलैन जैसे कई विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हेल्दी रहने में मदद तो करते ही हैं. साथ ही सेक्स ड्राइव और लव मेकिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकते हैं. 

अनानास के फायदे क्या-क्या हैं? (Benefits of Pineapple)

सेक्स ड्राइव और मूड (Sex Drive and Mood) 

अनानास में ट्रिप्टोफैन नाम का एक ऐसिड होता है, जो सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में मदद करता है. सेरोटोनिन को अच्छा महसूस कराने वाला एक केमिकल माना गया है, जो दिमाग में प्रोड्यूस होता है. यही वजह है कि इस केमिकल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाली चीजों को डाइट में शामिल करने से तनाव कम होता है और यौन इच्छा बढ़ती है.

ब्लड फ्लो (Blood Flow)

पुरुषों के लिए खासतौर पर अनानास को फायदेमंद माना गया है. कई रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि अनानास में कॉपर भी होता है, जो ब्लडप्रेशर को कंट्रोल करता है. इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी होता है, जो ब्लड फ्लो को आसान करता है. इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कनेक्शन हाई ब्लड प्रेशर और सही ब्लड फ्लो की कमी माना गया है. 

स्पर्म हेल्थ (Sperm Health)

सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो और रील्स इन दिनों देखने को मिल रही हैं, जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि अनानास खाने से स्पर्म का टेस्ट बेहतर होता है. हालांकि, यह महज सिर्फ दावे ही हैं. अभी तक ऐसी कोई रिसर्च या एडवाइस सामने नहीं आई है जो इस बात को साबित कर पाए कि अनानास खाने से ऐसा कोई फायदा होता है. 

अनानास को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें?

सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने अजीबो-गरीब ढंग से अनानास खाना शुरू कर दिया है. लेकिन, इसका ज्यादा सेवन करना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. अगर आप अपनी डाइट में अनानास शामिल करना चाहते हैं तो इसे नाश्ते के समय ले सकते हैं.

अनानास को स्मूदी या शेक बनाकर भी डाइट में शामिल किया जा सकता है. वहीं, इसे सलाद या दही में मिलाकर भी खाया जा सकता है. हालांकि, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि यह कोई जादुई चीज नहीं है, इसलिए इसे बैलेंस्ड तरह से ही डाइट में शामिल करना चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

