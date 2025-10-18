स्मॉग से सावधान! जानिए कैसे Air Pollution करता है आपकी हेल्थ पर हमला

Air Pollution: सर्दियों के सीजन में एयर क्वालिटी का खेल आमतौर पर थोड़ा स्लिप कर जाता है. धुंध, स्मॉग और PM2.5/PM10 जैसे प्रदूषक हमारे लंग्स और हार्ट को सीधे टारगेट कर देते हैं. और हां, छोटे बच्चों के लिए ये खतरा और भी ज्यादा रियल है!

सर्दियों में हवा में स्मॉग और धुंध का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे एयर पॉल्यूशन हर उम्र के लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है. ये सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल और ब्लड प्रेशर पर भी सीधा असर डालता है. बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि उनका श्वसन सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है. ऐसे में जरूरी है कि हम मास्क पहनें, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और बाहर जाने से पहले AQI (Air Quality Index) जरूर चेक करें. हरी सब्ज़ियाँ, फल और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर भी हम अपने और अपने परिवार के शरीर को इस सेजनल पॉल्यूशन से बचा सकते हैं.

लंग्स पर असर

जब हवा में स्मॉग और गंदगी बढ़ती है, तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानियाँ आम बात हो जाती हैं. सांस लेने में तकलीफ, खांसी और चेस्ट में जकड़न. ये सब सिग्नल हैं कि आपका बॉडी अलर्ट मोड में है.

हार्ट पर असर

एयर पॉल्यूशन सिर्फ लंग्स तक ही सीमित नहीं है. ये हार्ट को भी स्ट्रेस करता है. ब्लड प्रेशर बढ़ता है, धमनी में सूजन आती है और हार्ट अटैक जैसी गंभीर प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है. खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से हार्ट या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं.

बच्चों का अलर्ट

बच्चों के लिए ये स्टोरी और सीरियस है. उनका श्वसन सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, तो अस्थमा, एलर्जी और लगातार खांसी जैसी प्रॉब्लम्स आसानी से बढ़ सकती हैं.

बचाव के ट्रेंडिंग टिप्स

• Air Purifier घर में जरूर रखें.

• बाहर निकलने से पहले AQI ऐप्स चेक करें.

• मास्क लगाना स्टाइलिश भी और सेफ भी.

• फलों और हरी सब्जियों का पावर-पैक डाइट अपनाएं.

मौसमी एयर पॉल्यूशन को हल्के में मत लें. थोड़ी सावधानी, सही प्रोटेक्शन और हेल्दी हैबिट्स से आप और आपका परिवार इस सेजनल चैलेंज से सुरक्षित रह सकते हैं।.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.